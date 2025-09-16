Wirtschaft

US-Leitzinsentscheidung: Trumps Fed-Kandidat Miran erstmals beteiligt

  • AFP - 16. September 2025, 19:25 Uhr
Die US-Zentralbank Federal Reserve (Fed) hat mit Beratungen Ã¼ber eine mÃ¶gliche Leitzinssenkung begonnen. An der Sitzung nahm am Dienstag erstmals der bisherige Wirtschaftsberater von PrÃ¤sident Donald Trump, Stephen Miran, teil. Experten rechnen damit, dass die Fed am Mittwoch einen Zinsschnitt um 0,25 Punkte verkÃ¼nden kÃ¶nnte, den ersten seit Trumps Amtsantritt. Der PrÃ¤sident verlangt dagegen ganze drei Prozentpunkte Abschlag.

Miran hatte kurz vor der Sitzung den Amtseid als Mitglied des Fed-Gouverneursrats abgelegt. Damit ist er auch Teil des zwÃ¶lfkÃ¶pfigen Zentralbankausschusses, der Ã¼ber den Leitzins entscheidet. Der US-Senat hatte Miran in der Nacht zum Dienstag mit der Mehrheit von Trumps Republikanern bestÃ¤tigt. Die oppositionellen Demokraten kritisieren die Personalie, denn Miran lÃ¤sst seinen Posten als PrÃ¤sidentenberater nur ruhen. Die Demokraten und viele Wirtschaftsexperten werfen Trump massive politische Einflussnahme auf die eigentlich unabhÃ¤ngige Fed vor.

Seit Trumps Amtsantritt im Januar hat die US-Notenbank den Leitzins in der Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent belassen. Sie begrÃ¼ndet dies mit den "Unsicherheiten" durch die Zollpolitik des PrÃ¤sidenten. Der PrÃ¤sident verlangt dagegen einen deutlichen Zinsschnitt, um Kredite billiger zu machen, Investitionen anzukurbeln und die Tilgung der steigenden US-Staatsschulden zu erleichtern. Er hatte Fed-Chef Jerome Powell wiederholt als "Schwachkopf" und "Verlierer" beschimpft, weil dieser seiner Forderung bisher nicht nachkam. Die UnabhÃ¤ngigkeit der Zentralbank von der Politik ist eigentlich das hÃ¶chste Prinzip ihrer Arbeit.

Miran stand zuletzt drei weiteren Wirtschaftsberatern (Council of Economic Advisers) im WeiÃŸen Haus vor. Er gilt unter anderem als BefÃ¼rworter von Trumps aggressiver Zollpolitik.Â Miran ist nun vorerst bis zum 31. Januar Fed-Gouverneur.Â 

Der Posten ist vakant, seit die Wirtschaftswissenschaftlerin Adriana Kugler Anfang August ihren RÃ¼ckzug verkÃ¼ndet hatte. Sie war von Trumps VorgÃ¤nger Joe Biden ernannt worden. Trump betreibt zudem die Entlassung der ebenfalls von Biden ernannten Gouverneurin Lisa Cook, sie wehrt sich dagegen allerdings juristisch.

