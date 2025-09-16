FBI-Chef: Keinerlei Hinweise fÃ¼r Weiterreichen von Frauen durch Jeffrey Epstein

FBI-Direktor Kash Patel vor dem Justizausschuss

In der AffÃ¤re um den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein hat FBI-Chef Kash Patel bezweifelt, dass Epstein junge MÃ¤dchen und Frauen zum sexuellen Missbrauch an andere MÃ¤nner weitergereicht haben kÃ¶nnte. "Es gibt darÃ¼ber keine glaubwÃ¼rdigen Informationen, Ã¼berhaupt keine", sagte der Chef der US-Bundespolizei am Dienstag vor dem Justizausschuss des US-Senats in Washington.Â Wenn es Anhaltspunkte dafÃ¼r gegeben hÃ¤tte, hÃ¤tte er die VorwÃ¼rfe schon "gestern" weiterverfolgt, sagte Patel.Â



Der von US-PrÃ¤sident Donald Trump eingesetzte BehÃ¶rdenchef steht wegen seines Umgangs mit dem Fall Epstein unter Druck. Im Juli hatte Patel Trumps AnhÃ¤nger mit einem Memo verÃ¤rgert, mit dem die Ermittlungen zu Epsteins kriminellen AktivitÃ¤ten praktisch eingestellt wurden. Darin hieÃŸ es, der ehemals hervorragend vernetzte Finanzinvestor habe keine Prominenten erpresst und auch keine "Kundenliste" gefÃ¼hrt.



Der verurteilte SexualstraftÃ¤ter Epstein war 2019 erhÃ¤ngt in seiner GefÃ¤ngniszelle in New York aufgefunden worden. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche MÃ¤dchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugefÃ¼hrt zu haben.Â



Viele Trump-AnhÃ¤nger beschÃ¤ftigt der Epstein-Skandal bereits seit Jahren. Sie vermuten, dass eine Art Schattenstaat seine schÃ¼tzende Hand Ã¼ber Komplizen von Epstein in der Demokratischen Partei und in Hollywood gehalten hat.



US-PrÃ¤sident Trump, der Epstein Medienberichten zufolge frÃ¼her nahe gestanden haben soll, geriet in dem Fall im eigenen Lager unter Druck, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in den Skandal gebracht hat.Â



Zudem verÃ¶ffentlichten vergangene Woche Kongressabgeordnete der oppositionellen Demokraten einen anzÃ¼glichen Brief, der von Trump stammen soll. Der US-PrÃ¤sident hatte den Brief, auf dem die Konturen einer nackten Frau zu sehen sind, bereits nach dessen VerÃ¶ffentlichung durch das "Wall Street Journal" im Juli als "FÃ¤lschung" bezeichnet.



Trumps FBI-Chef Patel steht zudem wegen der Ermittlungen zu dem tÃ¶dlichen Attentat auf den ultrarechten Aktivisten und Trump-UnterstÃ¼tzer Charlie Kirk unter Druck. Wenige Stunden nach der Tat am Mittwoch vergangener Woche hatte Patel die Festnahme eines VerdÃ¤chtigen verkÃ¼ndet. Zwei Stunden spÃ¤ter informierte er Ã¼ber dessen Freilassung und die Fortsetzung der Fahndung nach dem SchÃ¼tzen. Der TatverdÃ¤chtige Tyler R. wurde schlieÃŸlich 33 Stunden nach dem Attentat gefasst.



Anlass fÃ¼r Kritik an Patel bot auÃŸerdem, dass unter seiner FÃ¼hrung zahlreiche FBI-Beamte entfernt wurden, die an FÃ¤llen arbeiteten, die Trump betreffen, oder die als illoyal gegenÃ¼ber dem PrÃ¤sidenten eingestuft wurden. Dazu sagte bei der AnhÃ¶rung am Dienstag der demokratische Senator Dirk Durbin, Patel fÃ¼ge dem FBI mit seinem Vorgehen "unerhÃ¶rten Schaden" zu und gefÃ¤hrde die nationale Sicherheit. FÃ¼r Mittwoch steht eine Befragung Patels durch den Justizausschuss des US-ReprÃ¤sentantenhauses an.