Trump verklagt "New York Times" auf 15 Milliarden Dollar

Trump will Klage gegen die "New York Times" einreichen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump verklagt die angesehene Tageszeitung 'New York Times' wegen angeblicher Verleumdung auf 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro). Das Blatt sprach von einem 'Versuch, die unabhÃ¤ngige Berichterstattung zu unterdrÃ¼cken'.

US-PrÃ¤sident Donald Trump verklagt die angesehene Tageszeitung "New York Times" wegen angeblicher Verleumdung auf eine astronomische Summe von 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro) EntschÃ¤digung. Die Zeitung "durfte zu lange frei lÃ¼gen, diffamieren und mich verleumden, und das endet jetzt!", erklÃ¤rte Trump im Onlinedienst Truth Social. Die "New York Times" sprach am Dienstag von einem "Versuch, die unabhÃ¤ngige Berichterstattung zu unterdrÃ¼cken".



Belege fÃ¼r seine VorwÃ¼rfe nannte Trump nicht. Der Rechtspopulist bezeichnete die Zeitung als "Sprachrohr der radikalen linken Demokratischen Partei".Â Die bei einem Gericht im US-Bundesstaat Florida eingereichte Klage richtet sich gegen die Zeitung selbst, vier ihrer Journalisten sowie gegen den Verlag Penguin Random House.Â



Sie bezieht sich auf drei Artikel, die zwischen September und Oktober des vergangenen Jahres erschienen waren, sowie auf ein Buch der Reporter Russ Buettner und Susanne Craig. "Das Buch und die Artikel sind Teil eines jahrzehntelangen Musters der 'New York Times', PrÃ¤sident Trump vorsÃ¤tzlich und bÃ¶swillig zu diffamieren", hieÃŸ es in der Klageschrift.Â



Das Gericht wird darin aufgefordert, dem PrÃ¤sidenten Schadenersatz von mindestens 15 Milliarden US-Dollar zuzusprechen und eine zusÃ¤tzliche EntschÃ¤digung "in einer bei der Verhandlung festzulegenden HÃ¶he". Die Zeitung sei zu einem der "fÃ¼hrenden und dreisten Verbreiter von Unwahrheiten Ã¼ber PrÃ¤sident Trump in der traditionellen Medienlandschaft geworden", hieÃŸ es in der Klage weiter.Â



Die "New York Times" warf Trump im Gegenzug "EinschÃ¼chterungstaktiken" vor und nannte die Klage im Onlinedienst X juristisch vÃ¶llig unbegrÃ¼ndet.Â Bereits vergangene Woche hatte das Blatt berichtet, Trump habe rechtliche Schritte gegen die Berichterstattung der Zeitung angedroht. Zuvor hatte die "New York Times" Ã¼ber einen anzÃ¼glichen Geburtstagsbrief berichtet, den Trump 2003 an den SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll.



Trump geht seit seinem Amtsantritt im Januar auf beispiellose Weise gegen Medien, politische Gegner, Hochschulen oder Anwaltskanzleien vor. Seit dem Attentat auf Trumps UnterstÃ¼tzter Charlie Kirk vergangene Woche hat seine Regierung zudem ein hartes Vorgehen gegen angeblich linke "Terrornetzwerke" angekÃ¼ndigt, die es hinter der Tat sieht.Â



Im Juli hatte Trump eine Milliardenklage gegen den Medienmogul Rupert Murdoch und das "Wall Street Journal" eingereicht, nachdem das Blatt Ã¼ber den Epstein-Brief berichtet hatte. Trump bestreitet die Autorenschaft des Briefs und verlangtÂ mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,6 Milliarden Euro) von Murdoch und seinem Blatt.Â Auch die Sender ABC und CBS News gerieten in Trumps Visier und willigten in millionenschwere Zahlungen an ihn ein.



Die im Jahr 1851 gegrÃ¼ndete "New York Times" ist eine der fÃ¼hrenden Tageszeitungen der Vereinigten Staaten. Sie zeichnet sich durch ihre Recherchen, ihren investigativen Journalismus und ihre umfassende internationale Berichterstattung aus. Mit mehr als 130 Pulitzer-Preisen hÃ¤lt sie einen Rekord. Vor den PrÃ¤sidentschaftswahlen im November hatte das Blatt dazu aufgerufen, die Demokratin Kamala Harris statt Trump zu wÃ¤hlen.