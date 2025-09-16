Finanzen

Dax stÃ¼rzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck

  • dts - 16. September 2025, 17:46 Uhr
Bild vergrößern: Dax stÃ¼rzt ab - Fed-Hoffnungen setzen Bankentitel unter Druck
Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax stark nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.329 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.

Besonders hart traf es die Werte der Commerzbank, Deutschen Bank und von Heidelberg Materials. Auch die Versicherungstitel zog es klar ins Minus. Am oberen Ende der Kursliste hielten sich lediglich einige Chemie- und Technologieaktien einigermaÃŸen wacker.

Die Anleger dÃ¼rften vor dem mit groÃŸen Hoffnungen beladenen Zinstermin der Fed am Mittwoch besonders die Finanzwerte im Dax gemieden haben. Zudem stÃ¤rkten die geldpolitischen Erwartungen auch den Euro und schoben den bereits hohen Goldpreis noch weiter an.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1844 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8443 Euro zu haben.

Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 3.684 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 100,01 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 68,33 US-Dollar, das waren 89 Cent oder 1,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

