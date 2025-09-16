Prozess wegen Mordes an US-Versicherungschef soll am 1. Dezember beginnen

Mangione (M.) bei seiner Ankunft im Gericht

Knapp ein Jahr nach den tÃ¶dlichen SchÃ¼ssen auf einen US-Versicherungschef im New Yorker Stadtteil soll der Prozess gegen den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen am 1. Dezember beginnen. Diesen Termin legte ein New Yorker Richter nach einer AnhÃ¶rung des 27-JÃ¤hrigen fest.

Knapp ein Jahr nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef im New Yorker Stadtteil Manhattan soll der Prozess gegen den mutmaßlichen Schützen am 1. Dezember beginnen. Diesen Termin legte der New Yorker Richter Gregory Carro am Dienstag nach einer Anhörung des Tatverdächtigen Luigi Mangione fest. Der 27-Jährige war von mehreren bewaffneten Polizeibeamten in einem beigefarbenen Sträflingsanzug und Handschellen zu dem Gerichtstermin gebracht worden.



In seiner Entscheidung hielt der Richter fest, dass die Staatsanwaltschaft keine ausreichenden Beweise fÃ¼r vorsÃ¤tzlichen Mord und eine "Terror"-Tat vorgelegt habe. Die Ã¼brigen Anklagepunkte, darunter "second-degree murder", also in etwa Totschlag, hÃ¤tten aber weiter Bestand.



Mangione ist angeklagt, am 4. Dezember 2024 in Manhattan den Chef des Krankenversicherungskonzerns UnitedHealthcare, Brian Thompson, auf offener StraÃŸe erschossen zu haben. Er soll auf den 50-JÃ¤hrigen mehrere SchÃ¼sse mit einer Pistole mit SchalldÃ¤mpfer abgegeben und danach auf einem Fahrrad geflohen sein.Â



Die Tat hatte nicht nur Entsetzen ausgelÃ¶st, sondern auch eine Serie hasserfÃ¼llter Kommentare in Online-Netzwerken Ã¼ber US-Krankenversicherer. Den Konzernen wurde vorgeworfen, sich auf Kosten der Patienten zu bereichern.Â



Wegen der Gewalttat feierten einige Mangione gar als Helden. Die Ermittler fanden nach eigenen Angaben Hinweise darauf, dass der IT-Techniker aus Hass auf das US-Gesundheitssystem gehandelt haben kÃ¶nnte.



Am Dienstag versammelten sich vor und in dem GerichtsgebÃ¤ude in Manhattan UnterstÃ¼tzer von Mangione, darunter viele junge Frauen. Bei einer Verurteilung vor dem Gericht des Bundesstaates New York droht ihm lebenslange Haft, bei einem weiteren Verfahren vor einem Bundesgericht kÃ¶nnte er zum Tode verurteilt werden.



In den USA wurden in den vergangenen Monaten eine Reihe mutmaÃŸlich politisch motivierter Gewalttaten verÃ¼bt. So wurde im April ein Brandanschlag auf die Residenz des Gouverneurs des demokratisch regierten US-Bundesstaats Pennsylvania, Josh Shapiro, verÃ¼bt. Im Juni wurden die Demokratin Melissa Hortman, Mitglied des Abgeordnetenhauses im Bundesstaat Minnesota, und deren Ehemann erschossen.Â



Am Mittwoch schlieÃŸlich wurde der ultrarechte Influencer Charlie Kirk, ein wichtiger UnterstÃ¼tzer von US-PrÃ¤sident Donald Trump, bei einer Diskussionsveranstaltung in Utah erschossen.