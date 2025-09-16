US-PrÃ¤sident Donald Trump will bei seinem Staatsbesuch in GroÃŸbritannien das beiderseitige Handelsabkommen vom Mai weiter ausarbeiten. Er wolle der britischen Regierung helfen, das Abkommen "ein wenig zu verfeinern", sagte Trump am Dienstag in Washington vor seinem Abflug nach London. Die USA und GroÃŸbritannien hatten Anfang Mai ein Grundsatzabkommen zu ZÃ¶llen und zum Handel geschlossen.Â
Zum offiziellen Auftakt des Staatsbesuchs werden der US-PrÃ¤sident und seine Frau Melania am Mittwoch auf Schloss Windsor von Thronfolger Prinz William und dessen Frau Catherine begrÃ¼ÃŸt. AnschlieÃŸend steht eine gemeinsame Kutschfahrt mit KÃ¶nig Charles III. und KÃ¶nigin Camilla an, am Abend ist ein Staatsbankett geplant. Trump nannte KÃ¶nig Charles vor dem Abflug einen "Freund", der sein Land sehr gut vertrete.
Am Donnerstag kommt der US-PrÃ¤sident mit dem britischen Premierminister Keir Starmer zusammen. Auf Starmers Landsitz Chequers sollen nach britischen und US-Angaben Wirtschaftsabkommen zu Technologie und Atomkraft im Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro) unterzeichnet werden. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dÃ¼rfte bei den Beratungen eine Rolle spielen.
Politik
Staatsbesuch: Trump will Handelsdeal mit GroÃŸbritannien weiter ausarbeiten
- AFP - 16. September 2025, 16:53 Uhr
