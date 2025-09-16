Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der damalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat kurz vor dem Ende seiner Amtszeit womÃ¶glich von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht.
Das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) berichtet infolge eines Antrags nach dem Informationsfreiheitsgesetz Ã¼ber einen Brief des damaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (GrÃ¼ne) an Scholz, der auf den 9. April 2025 datiert ist. Darin beschreibt Habeck, Scholz habe ihn gebeten, die "Alarmstufe Gas" aufrechtzuerhalten: "Ihre Bitte muss ich - auch vor dem Hintergrund unseres Telefonats am 3. April 2025 - als AusÃ¼bung ihrer Richtlinienkompetenz verstehen."
Der Rechtswissenschaftler Martin Morlok von der Heinrich-Heine-UniversitÃ¤t DÃ¼sseldorf bestÃ¤tigt Habecks EinschÃ¤tzung. "Scholz hat seine Richtlinienkompetenz im vorliegenden Fall eingesetzt", sagte Morlok dem "Handelsblatt". Habeck hatte die Alarmstufe Gas im Juni 2022 infolge der reduzierten Gaslieferungen aus Russland ausgerufen. Die Alarmstufe ermÃ¶glicht Sonderrechte zur Sicherung der Gasversorgung. Zu Beginn des Jahres 2025 wollte er sie wieder aufheben. "Die GrÃ¼nde fÃ¼r die Alarmstufe sind weggefallen", schreibt Habeck in dem Brief an Scholz, "hierÃ¼ber sind sich alle Fachleute einig".
In der Geschichte der Bundesrepublik sind nur zwei FÃ¤lle bekannt, in denen ein Bundeskanzler sich auf die Richtlinienkompetenz berief. Konrad Adenauer (CDU) setzte mit dem "Kanzler-Machtwort" 1956 eine Rentenreform durch. Scholz wies 2022 den Weiterbetrieb der verbliebenen deutschen Atomkraftwerke an: SpÃ¤ter stellte sich in einem Untersuchungsausschuss des Bundestags aber heraus, dass dieses Machtwort mit Habeck und Finanzminister Christian Lindner (FDP) abgesprochen war.
Scholz` AbgeordnetenbÃ¼ro verwies auf das Bundespresseamt, das wiederum lieÃŸ Fragen Ã¼ber mehrere Tage unbeantwortet. Auch Habeck teilte mit, sich zu dem Sachverhalt nicht Ã¤uÃŸern zu wollen.
Wirtschaft
Bericht: Scholz nutzte Richtlinienkompetenz laut Habeck in Gaskrise
16. September 2025
.
