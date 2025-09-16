Mit US-UnterstÃ¼tzung: Syrien legt nach Gewalt gegen Drusen AussÃ¶hnungsplan vor

Safadi (li.), al-Schaibani (M.) und Barrack in Damaskus

Die syrische Regierung hat einen von Jordanien und den USA unterstÃ¼tzten Plan zur Befriedung des im Sommer aufgebrochenen Konflikts mit der Minderheit der Drusen vorgelegt. Die Verantwortlichen fÃ¼r die Gewalt sollen demnach zur Verantwortung gezogen werden.

In Syrien hat die Regierung einen von Jordanien und den USA unterstÃ¼tzten Plan zur Befriedung des im Sommer entflammten Konflikts mit der Minderheit der Drusen vorgelegt. Es handele sich um "einen klaren Fahrplan" mit MaÃŸnahmen, die Gerechtigkeit fÃ¶rderten und "Vertrauen aufbauen", sagte der syrische AuÃŸenminister Assaad al-Schaibani am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Damaskus. Demnach sollen die Verantwortlichen fÃ¼r die Gewalttaten im Sommer zur Rechenschaft gezogen werden.



Al-Schaibani kÃ¼ndigte mit Blick auf den Konflikt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen einen "Prozess der inneren VersÃ¶hnung" an. Dies beinhalte eine mit den Vereinten Nationen abgestimmte Strafverfolgung derjenigen, die damals Zivilisten angegriffen hÃ¤tten, sowie eine EntschÃ¤digung der Betroffenen. Als weitere Punkte nannte der Minister die "KlÃ¤rung des Schicksals der Verschwundenen" und "Freilassung der Geiseln".



Der jordanische AuÃŸenminister Ayman Safadi, der mit dem US-Gesandten Tom Barrack ebenfalls an der Pressekonferenz teilnahm, sprach von einem "syrisch-jordanischen-amerikanischen Mechanismus", welcher die Umsetzung des AussÃ¶hnungsplans sicherstellen werde.



Barrack sprach von "historischen MaÃŸnahmen" der Regierung in Damaskus, welche "die unterschiedlichen Kulturen und Religionen in einer einzigen Nation vereinen" wolle. Der US-Gesandte hob hervor, dass Jordanien eine "wesentliche Rolle bei der AnnÃ¤herung" der gegnerischen Lager in Syrien gespielt habe und die USA "ihr Bestes" gegeben hÃ¤tten, um diesen Prozess zu unterstÃ¼tzen.



Mitte Juli hatte es in der Provinz Suwaida im SÃ¼den Syriens heftige KÃ¤mpfe zwischen der religiÃ¶sen Minderheit der Drusen und sunnitischen Beduinen gegeben. Syrische Regierungstruppen griffen auf Seiten der Beduinen ein. Die Drusen wurden derweil militÃ¤risch von Israel unterstÃ¼tzt, das sich als Schutzmacht der Minderheit versteht.Â



Infolge der Gewalt starben nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle fÃ¼r Menschenrechte mehr als 2000 Menschen. 789 drusische Zivilisten wurden demnach willkÃ¼rlich von KrÃ¤ften des syrischen Verteidigungs- und Innenministeriums "hingerichtet". Zudem zÃ¤hlte die Beobachtungsstelle seit Mitte Juli 516 in der Provinz Suwaida verschleppte Drusen, darunter 103 Frauen.Â



Inzwischen gilt eine Waffenruhe. Am Dienstagmorgen kÃ¼ndigte die syrische Regierung an, den Posten eines Chefs fÃ¼r innere Sicherheit in der Stadt Suwaida zu schaffen, mit dem ein Ã¶rtlicher DrusenfÃ¼hrer betraut werde. SpÃ¤ter teilte ein MilitÃ¤rvertreter der Nachrichtenagentur AFP mit, dass die syrische Armee "aus dem gesamten SÃ¼den ihre schweren Waffen abgezogen" habe. Der Abzug hatte demnach bereits vor rund zwei Monaten begonnen. Israel hatte zuvor eine entmilitarisierte Zone im Drusengebiet im SÃ¼den von Syrien gefordert.



Seit dem Sturz des langjÃ¤hrigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember durch Islamisten unter der FÃ¼hrung des heutigen ÃœbergangsprÃ¤sidenten Ahmed al-Scharaa hat die Sorge um die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in Syrien zugenommen. Der islamistischen Regierung in Damaskus wurde vorgeworfen, Minderheiten wie Alawiten, Drusen oder Kurden nicht ausreichend zu schÃ¼tzen. Im MÃ¤rz waren bei Massakern in den vorwiegend von AngehÃ¶rigen der Alawiten bewohnten Regionen im Westen Syriens mehr als 1700 Menschen getÃ¶tet worden.