EmbargoverstÃ¶ÃŸe bei Handel mit Russland: Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen in Hamburg

  • AFP - 16. September 2025, 16:09 Uhr
Bild vergrößern: EmbargoverstÃ¶ÃŸe bei Handel mit Russland: Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen in Hamburg
Frachtcontainer
Bild: AFP

Wegen EmbargoverstÃ¶ÃŸen beim Handel mit Russland sind fÃ¼nf Angeklagte vom Landgericht Hamburg zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt worden. Es ging insbesondere um den Export von Elektrobautteilen und Labortechnik.

Wegen EmbargoverstÃ¶ÃŸen beim Handel mit Russland sind fÃ¼nf Angeklagte vom Landgericht Hamburg am Donnerstag zu Haft- und BewÃ¤hrungsstrafen verurteilt worden. Es sprach die MÃ¤nner wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen das AuÃŸenwirtschaftsgesetz schuldig und verhÃ¤ngte zwischen einem halben Jahr Haft auf BewÃ¤hrung und viereinhalb Jahren Freiheitsstrafe, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Laut Anklage ging es vor allem um die Ausfuhr von Elektrobauteilen und Laborbedarf zwischen 2022 und 2024.

Die Beschuldigten agierten dabei in unterschiedlicher Zusammensetzung, teils ergingen die Urteile wegen banden- und gewerbsmÃ¤ÃŸiger Begehungsweise sowie wegen Beihilfe. Unter ihnen befanden sich laut Anklage der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer sowie ein Anteilseigner und ein Mitarbeiter einer in Hamburg ansÃ¤ssigen Firma. Gemeinsam mit den weiteren Angeklagten sollen sie die verbotenen Lieferungen und deren Zahlung organisiert, abgewickelt und verschleiert haben.

Die Lieferung der Elektronikbauteile etwa erfolgte demnach meistens Ã¼ber die zu China gehÃ¶rende asiatische Metropole Hongkong an die russischen EmpfÃ¤nger. Die zum Prozessauftakt im April zwischen 38 und 54 Jahre alten Beschuldigten handelten im Wissen um die Embargobestimmungen. Verkauft wurden unter anderem Elektroschaltungen, Steckvorrichtungen und VerstÃ¤rker sowie Laborzentrifugen.

Mit seinem Urteil ordnete das Gericht am Dienstag auÃŸerdem die Einziehung von TatertrÃ¤gen in HÃ¶he von mehr als 900.000 Euro an. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem PlÃ¤doyers fÃ¼r alle Beteiligten hÃ¶here Strafen gefordert, die Verteidigung niedrigere. Einer der Beschuldigten plÃ¤dierte auf Freispruch.

Schon seit der vÃ¶lkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel durch Russland 2014 gelten HandelsbeschrÃ¤nkungen der EU. Die EmbargomaÃŸnahmen gegen Russland wurden nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine 2022 massiv ausgeweitet. Inzwischen erlieÃŸ die EU 18 Sanktionspakete, um Russland die Fortsetzung des Kriegs zu erschweren. HandelsbeschrÃ¤nkungen zielen insbesondere auf den MilitÃ¤r-, Technologie-, Finanz und Energiesektor.

