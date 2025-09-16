Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf

Polizeifoto von Marsalek aus dem Jahr 2022

Journalisten unter anderem von "Spiegel" und ZDF sowie der russischen Plattform The Insider haben den flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespÃ¼rt. Der 45-JÃ¤hrige arbeitete dort offenbar fÃ¼r den russischen Geheimdienst, berichteten der "Spiegel" und das ZDF am Dienstag. Marsalek befindet sich seit der Insolvenz des Zahlungsunternehmens Wirecard im Juni 2020 auf der Flucht und wird international gesucht. Die Insolvenz des ehemaligen Dax-Konzerns gilt als einer der grÃ¶ÃŸten Wirtschaftsskandale der Bundesrepublik.



Laut "Spiegel" und ZDF machten Journalisten auch der Ã¶sterreichischen Zeitung "Standard", des US-Senders PBS und der russischen Plattform The Insider Marsalek in der russischen Hauptstadt ausfindig. Sie haben demnach eine aktuelle Handynummer des Ex-Managers.



Die Medien verÃ¶ffentlichten am Dienstag auch zahlreiche Fotos des gebÃ¼rtigen Ã–sterreichers - etwa in Schlips und Anzug auf dem Weg von der U-Bahn in die Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB in Moskau. Zwischen Januar und November 2024 sei sein Handy 304-mal in der NÃ¤he der FSB-Zentrale in Moskau Lubjanka erfasst worden, berichtete das ZDF. Quellen in der russischen Hauptstadt hÃ¤tten bestÃ¤tigt, dass er fÃ¼r den russischen Dienst tÃ¤tig sei.



Den Recherchen zufolge nutzt Marsalek mehrere Schein-IdentitÃ¤ten, darunter auch einen russischen Pass. Sein Name darauf lautet Alexander Michaelowitsch Nelidov. Datenanalysen belegten Reisen von Marsalek ins Kriegsgebiet in der Ostukraine und ins russisch besetze Mariupol.



Die den Journalisten vorliegenden Fotos zeigen Marsalek hÃ¤ufig in Begleitung der 41-jÃ¤hrigen Ãœbersetzerin Tatiana Spiridonova. Der Ex-Manager sei regelmÃ¤ÃŸig in ihrem Apartment im Zentrum Moskaus, berichteten die Medien.



Marsalek arbeitete seit Januar 2000 bei Wirecard und war seit 2010 Mitglied des Vorstands. Dabei war er vor allem fÃ¼r das Asien-GeschÃ¤ft verantwortlich. Die Staatsanwaltschaft MÃ¼nchen I ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des gewerbsmÃ¤ÃŸigen Bandenbetrugs, des besonders schweren Falls der Untreue sowie weiterer VermÃ¶gens- und Wirtschaftsdelikte gegen ihn.



Schon im MÃ¤rz 2024 hatten der "Spiegel", das ZDF, der Ã¶sterreichische "Standard" und die russische Plattform The Insider unter anderem unter Berufung auf westliche Geheimdienstinformationen berichtet, dass Marsalek offenbar seit Jahren fÃ¼r russische Geheimdienste aktiv gewesen ist.