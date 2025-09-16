Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 37-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Grund fÃ¼r die Tat war, dass die Frau sich scheiden lassen wollte, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die Kammer sah es demnach als erwiesen an, dass der Mann seine Frau im Dezember im Streit in Bensheim erstochen hatte.
Beide lebten zu diesem Zeitpunkt in Scheidung. Schon zuvor war der Mann gewalttÃ¤tig gegenÃ¼ber seiner Frau geworden, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Zudem schrieb er ihr vor, wie sie zu leben habe. Aus diesem Grund wollte sich die Frau scheiden lassen. Da er das nicht akzeptierte, beschloss er, sie zu tÃ¶ten.
Der 37-JÃ¤hrige griff wÃ¤hrend eines Streits in ihrer Wohnung in Bensheim ein Messer und stach mehrmals auf sie ein. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch am Tatort.Â Mit dem Urteil entsprach die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft aus ihrem PlÃ¤doyer. Die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen Totschlags, eine konkrete Strafdauer forderte sie nicht.
Brennpunkte
Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
- AFP - 16. September 2025, 15:31 Uhr
Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 37-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Grund fÃ¼r die Tat war, dass die Frau sich scheiden lassen wollte, wie ein Gerichtssprecher sagte.
Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 37-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Grund fÃ¼r die Tat war, dass die Frau sich scheiden lassen wollte, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die Kammer sah es demnach als erwiesen an, dass der Mann seine Frau im Dezember im Streit in Bensheim erstochen hatte.
Weitere Meldungen
Journalisten unter anderem von "Spiegel" und ZDF sowie der russischen Plattform The Insider haben den flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Jan Marsalek in Moskau aufgespÃ¼rt. DerMehr
Die bereits wegen Korruptionsverdachts angeklagte franzÃ¶sische Kulturministerin steht nun auch wegen Verdachts auf das Nichtdeklarieren wertvoller SchmuckstÃ¼cke im Visier derMehr
Rund vier Wochen nach einem mutmaÃŸlichen TÃ¶tungsdelikt in einem Hotel im nordrhein-westfÃ¤lischen Bornheim sitzt ein 64-JÃ¤hriger in Untersuchungshaft. Der Mann, ein BekannterMehr
Top Meldungen
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vomMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten BundeskanzlerMehr