Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen

Das Landgericht im hessischen Darmstadt hat einen 37-JÃ¤hrigen wegen Mordes an seiner Ehefrau zu lebenslanger Haft verurteilt. Grund fÃ¼r die Tat war, dass die Frau sich scheiden lassen wollte, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die Kammer sah es demnach als erwiesen an, dass der Mann seine Frau im Dezember im Streit in Bensheim erstochen hatte.



Beide lebten zu diesem Zeitpunkt in Scheidung. Schon zuvor war der Mann gewalttÃ¤tig gegenÃ¼ber seiner Frau geworden, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Zudem schrieb er ihr vor, wie sie zu leben habe. Aus diesem Grund wollte sich die Frau scheiden lassen. Da er das nicht akzeptierte, beschloss er, sie zu tÃ¶ten.



Der 37-JÃ¤hrige griff wÃ¤hrend eines Streits in ihrer Wohnung in Bensheim ein Messer und stach mehrmals auf sie ein. Die Frau erlag ihren Verletzungen noch am Tatort.Â Mit dem Urteil entsprach die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft aus ihrem PlÃ¤doyer. Die Verteidigung forderte eine Verurteilung wegen Totschlags, eine konkrete Strafdauer forderte sie nicht.