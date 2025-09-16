Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

Merz, Bas und Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der Wirtschaftspolitik im Stich gelassen.



"Wer Deutschland aus der Krise fÃ¼hren will, muss den Mittelstand mitnehmen. Doch was die Unternehmen spÃ¼ren, sind weiter Belastungen", schreiben DIHK-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Helena Melnikov, ZDH-GeneralsekretÃ¤r Holger Schwannecke und BFB-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Peter Klotzki in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).



"Nicht eingehaltene Versprechen bei der Stromsteuer, halbherzige Korrekturen beim Lieferkettengesetz, ein Tariftreuegesetz, drastisch steigender Mindestlohn und Rekordsozialabgaben - das treibt die Arbeitskosten in die HÃ¶he", kritisieren die VerbÃ¤nde. Ihre Bilanz: "Positive Akzente pro Mittelstand? Fehlanzeige." Eine Wirtschaft in Wartestellung investiere nicht und gebe - im schlimmsten Fall - langfristig den Standort auf.



Dabei sei der Mittelstand, so die Autoren, "das HerzstÃ¼ck der deutschen Wirtschaft". 3,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen - Ã¼ber 99 Prozent der Betriebe - kÃ¶nnten "mit Innovationskraft und Verantwortung die Transformation anfÃ¼hren". Doch: "Das muss die Politik nicht nur wollen, das muss sie aktiv ermÃ¶glichen." Die Politik mÃ¼sse diese Kraft endlich nutzen. "Nur wer auf den Mittelstand setzt, setzt auch auf die Zukunft", schreiben die Mittelstandsvertreter.



Stattdessen wachse die Frustration. "Da aktuell kein klarer Kurs erkennbar ist, wird dieses Potenzial verschenkt. Mit jedem Tag ohne Strategie steigt die FallhÃ¶he, steigt der Frust bei den Betrieben, verlieren mehr Menschen die Freude an der SelbstÃ¤ndigkeit", warnen die VerbÃ¤nde.

