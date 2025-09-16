Wirtschaft

Mittelstand wirft Regierung fehlende "positive Akzente" vor

  • dts - 16. September 2025, 15:14 Uhr
Bild vergrößern: Mittelstand wirft Regierung fehlende positive Akzente vor
Merz, Bas und Klingbeil (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter der deutschen Mittelstandsunternehmen erheben schwere VorwÃ¼rfe gegen die Bundesregierung und fÃ¼hlen sich von der Wirtschaftspolitik im Stich gelassen.

"Wer Deutschland aus der Krise fÃ¼hren will, muss den Mittelstand mitnehmen. Doch was die Unternehmen spÃ¼ren, sind weiter Belastungen", schreiben DIHK-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Helena Melnikov, ZDH-GeneralsekretÃ¤r Holger Schwannecke und BFB-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Peter Klotzki in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe).

"Nicht eingehaltene Versprechen bei der Stromsteuer, halbherzige Korrekturen beim Lieferkettengesetz, ein Tariftreuegesetz, drastisch steigender Mindestlohn und Rekordsozialabgaben - das treibt die Arbeitskosten in die HÃ¶he", kritisieren die VerbÃ¤nde. Ihre Bilanz: "Positive Akzente pro Mittelstand? Fehlanzeige." Eine Wirtschaft in Wartestellung investiere nicht und gebe - im schlimmsten Fall - langfristig den Standort auf.

Dabei sei der Mittelstand, so die Autoren, "das HerzstÃ¼ck der deutschen Wirtschaft". 3,4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen - Ã¼ber 99 Prozent der Betriebe - kÃ¶nnten "mit Innovationskraft und Verantwortung die Transformation anfÃ¼hren". Doch: "Das muss die Politik nicht nur wollen, das muss sie aktiv ermÃ¶glichen." Die Politik mÃ¼sse diese Kraft endlich nutzen. "Nur wer auf den Mittelstand setzt, setzt auch auf die Zukunft", schreiben die Mittelstandsvertreter.

Stattdessen wachse die Frustration. "Da aktuell kein klarer Kurs erkennbar ist, wird dieses Potenzial verschenkt. Mit jedem Tag ohne Strategie steigt die FallhÃ¶he, steigt der Frust bei den Betrieben, verlieren mehr Menschen die Freude an der SelbstÃ¤ndigkeit", warnen die VerbÃ¤nde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.

    Mehr
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten Bundeskanzler

    Mehr
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force
    Luftfahrtindustrie schlÃ¤gt GrÃ¼ndung von nationaler Task-Force "Drohnenabwehr" vor
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Fed-Gouverneurin Cook kann vorerst im Amt bleiben - Miran neu im Zentralbankrat
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Journalisten spÃ¼ren flÃ¼chtigen Wirecard-Manager Marsalek in Moskau auf
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
    Ehefrau wollte sich scheiden lassen: Lebenslange Haft fÃ¼r Mord in Hessen
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
    Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz
    Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz
    Festnahme nach mutmaÃŸlichem TÃ¶tungsdelikt in Hotel in Nordrhein-Westfalen
    Festnahme nach mutmaÃŸlichem TÃ¶tungsdelikt in Hotel in Nordrhein-Westfalen
    Selbstbeteiligung fÃ¼r Patienten: CDU-Politiker Streeck sorgt mit VorstoÃŸ fÃ¼r Kritik
    Selbstbeteiligung fÃ¼r Patienten: CDU-Politiker Streeck sorgt mit VorstoÃŸ fÃ¼r Kritik

    Top Meldungen

    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets
    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets

    Essen (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Wittke, Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), fordert Bund und LÃ¤nder auf, sich schnell auf eine dauerhafte Finanzierung fÃ¼r das

    Mehr
    Bayerns Finanzminister fÃ¼r ErhÃ¶hung der Erbschaftsteuer-FreibetrÃ¤ge
    Bayerns Finanzminister fÃ¼r ErhÃ¶hung der Erbschaftsteuer-FreibetrÃ¤ge

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Finanzminister Albert FÃ¼racker (CSU) fordert eine ErhÃ¶hung der FreibetrÃ¤ge in der Erbschaftsteuer. "Bayern setzt sich seit vielen

    Mehr
    Bericht: Deutschlandticket kÃ¶nnte bald 64 Euro kosten
    Bericht: Deutschlandticket kÃ¶nnte bald 64 Euro kosten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einer entscheidenden Woche fÃ¼r die Zukunft des Deutschlandtickets steht eine mÃ¶gliche PreiserhÃ¶hung des derzeit 58 Euro teuren

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts