CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform

Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Sozialstaatsreform begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" am Dienstag. "Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen."



Steinmeier hatte in einer Grundsatzrede beim Deutschen FÃ¼rsorgetag in Erfurt zu tiefgreifenden Reformen aufgefordert. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", sagte der BundesprÃ¤sident. "Wir brauchen jetzt mutige Politik, die um ihre Verantwortung weiÃŸ." Steinmeier betonte, "das Vertrauen in Gerechtigkeit und Fairness" mÃ¼sse wiederhergestellt werden.



Linnemann stimmte Steinmeier zu: "Die BevÃ¶lkerung sieht den Handlungsbedarf, das Zeitfenster fÃ¼r Reformen steht offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir mÃ¼ssen jetzt liefern", sagte er. Die Union stehe dafÃ¼r bereit.