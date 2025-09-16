Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Sozialstaatsreform begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" am Dienstag. "Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen."
Steinmeier hatte in einer Grundsatzrede beim Deutschen FÃ¼rsorgetag in Erfurt zu tiefgreifenden Reformen aufgefordert. Es sei "zwingend, dass wir uns jetzt schnell und entschieden daran machen, den Sozialstaat effizienter und bÃ¼rgerfreundlicher zu machen", sagte der BundesprÃ¤sident. "Wir brauchen jetzt mutige Politik, die um ihre Verantwortung weiÃŸ." Steinmeier betonte, "das Vertrauen in Gerechtigkeit und Fairness" mÃ¼sse wiederhergestellt werden.
Linnemann stimmte Steinmeier zu: "Die BevÃ¶lkerung sieht den Handlungsbedarf, das Zeitfenster fÃ¼r Reformen steht offen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wir mÃ¼ssen jetzt liefern", sagte er. Die Union stehe dafÃ¼r bereit.
Politik
CDU begrÃ¼ÃŸt Steinmeiers Forderung nach Sozialstaatsreform
- AFP - 16. September 2025, 15:12 Uhr
Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Steinmeier nach einer Sozialstaatsreform begrÃ¼ÃŸt. 'Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen', sagte GeneralsekretÃ¤r Linnemann.
Die CDU hat die Forderung von BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier nach einer grundlegenden Sozialstaatsreform begrÃ¼ÃŸt. "Der BundesprÃ¤sident hat recht: Wir mÃ¼ssen den Sozialstaat zukunftsfÃ¤hig machen, Fehlanreize beseitigen und Missbrauch bekÃ¤mpfen", sagte CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann dem "Tagesspiegel" am Dienstag. "Wie BundesprÃ¤sident Steinmeier richtig sagt, braucht es jetzt den Mut, auch schwierige Entscheidungen zu treffen."
Weitere Meldungen
Der CDU-Gesundheitspolitiker Hendrik Streeck hat mit seiner Forderung nach einer Selbstbeteiligung fÃ¼r Patienten bei Arztbesuchen fÃ¼r breite Kritik gesorgt. "Nicht die Menschen,Mehr
Keine Dienstwagen mit Fahrer auf Lebenszeit mehr fÃ¼r ehemalige Premierminister: Kurz vor den Beratungen mit der linken Opposition hat Frankreichs neuer Premierminister SÃ©bastienMehr
FÃ¼nf deutsche Medienunternehmen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich diplomatisch gegen die geplanten EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Journalistenvisa in den USA einzusetzen. ARD,Mehr
Top Meldungen
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.Mehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vomMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten BundeskanzlerMehr