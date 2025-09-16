Brennpunkte

Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz

  • AFP - 16. September 2025, 15:05 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs Kulturministerin wegen nicht deklarierten Schmucks im Visier der Justiz
Rachida Dati
Bild: AFP

Die bereits wegen Korruptionsverdachts angeklagte franzÃ¶sische Kulturministerin steht nun auch wegen Verdachts auf das Nichtdeklarieren wertvoller SchmuckstÃ¼cke im Visier der Justiz.

Die bereits wegen Korruptionsverdachts angeklagte franzÃ¶sische Kulturministerin steht nun auch wegen Verdachts auf das Nichtdeklarieren wertvoller SchmuckstÃ¼cke im Visier der Justiz. Die Staatsanwalt habe nach entsprechenden Hinweisen zu diesem Fall Ermittlungen aufgenommen, teilte die AnklagebehÃ¶rde am Dienstag in Paris mit. Die franzÃ¶sische Zeitung "LibÃ©ration" hatte im April berichtet, dass Dati Schmuck im Wert von etwa 420.000 Euro bei ihrer VermÃ¶genserklÃ¤rung nicht angegeben habe. Dati wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.

Die Ministerin habe bei der BehÃ¶rde fÃ¼r Transparenz in der Ã¶ffentlichen Verwaltung ein VermÃ¶gen in HÃ¶he von 5,6 Millionen Euro angegeben. Dazu zÃ¤hlten Immobilien in Frankreich und ihrem Geburtsland Marokko, jedoch kein Schmuck. Politiker sind verpflichtet, in ihrer VermÃ¶genserklÃ¤rung Schmuck aufzufÃ¼hren, sobald ein einzelnes SchmuckstÃ¼ck mehr als 10.000 Euro wert ist.Â 

Laut "LibÃ©ration" besitzt Dati Schmuck im Wert von 420.000 Euro. Das Online-Magazin "Blast" schÃ¤tze den Wert des Schmucks der Kulturministerin auf 600.000 Euro. Datis Anwalt bezeichnete diese Summe als "absurd".Â 

"Ich habe nichts gerade zu ziehen. Ich habe bei keiner VermÃ¶genserklÃ¤rung Fehler gemacht", betonte Dati in einem Interview im Mai und kÃ¼ndigte an, ihrerseits Klage wegen Verleumdung einzureichen.Â 

In einem anderen Fall, in dem es um den Vorwurf der Korruption geht, hatten die Untersuchungsrichter im Juli ein Strafverfahren gegen die konservative Kultur- und ehemalige Justizministerin angeordnet. Dati steht im Verdacht, in ihrer Zeit als EU-Abgeordnete vom Autobauer Renault 900.000 Euro fÃ¼r Lobbyarbeit erhalten zu haben. Der frÃ¼here Renault-Chef Carlos Ghosn soll deswegen ebenfalls vor Gericht.Â 

Die franzÃ¶sische Justiz befasst sich bereits seit 2019 mit dem Fall. Nach bisherigen Ermittlungen soll Dati zwischen 2010 und 2012 Beraterhonorare in HÃ¶he von 900.000 Euro erhalten haben, ohne erkennbar dafÃ¼r gearbeitet zu haben. Damals war sie Abgeordnete des EU-Parlaments und hÃ¤tte ohnehin nicht als Beraterin fÃ¼r Renault arbeiten dÃ¼rfen.Â In dem Prozess geht es um die Frage, inwiefern die Honorarvereinbarung dazu diente, Lobbyarbeit zu verschleiern.

Die Anklage lautet unter anderem auf Amtsmissbrauch und Korruption. Dati und Ghosn bestreiten die VorwÃ¼rfe. Der Prozess soll nach Informationen aus Justizkreisen nach den Kommunalwahlen im MÃ¤rz 2026 stattfinden.Â Die 59 Jahre alte Dati will sich bei der Wahl fÃ¼r die Nachfolge der Pariser BÃ¼rgermeisterin Anne Hidalgo bewerben.Â 

