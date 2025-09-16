Rund vier Wochen nach einem mutmaÃŸlichen TÃ¶tungsdelikt in einem Hotel im nordrhein-westfÃ¤lischen Bornheim sitzt ein 64-JÃ¤hriger in Untersuchungshaft. Der Mann, ein Bekannter des 70-jÃ¤hrigen Opfers, wurde am Dienstag festgenommen und einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt, wie die Polizei in Bonn mitteilte. Dieser erlieÃŸ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Mordes.
Der 70-JÃ¤hrige war vor am 20. August leblos in einem Hotel- und GaststÃ¤ttenbetrieb gefunden worden. Die Auffindesituation und die Obduktion lieÃŸen laut Polizei auf ein TÃ¶tungsdelikt schlieÃŸen.
Brennpunkte
Festnahme nach mutmaÃŸlichem TÃ¶tungsdelikt in Hotel in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 16. September 2025, 14:57 Uhr
