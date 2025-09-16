Indischer Stahlkonzern Jindal will Stahlsparte von Thyssenkrupp kaufen

Thyssenkrupp-Konzernzentrale

Der indische Stahlkonzern Jindal will die Stahlsparte von Thyssenkrupp Ã¼bernehmen. Thyssenkrupp habe ein 'indikatives Angebot von Jindal Steel International fÃ¼r den Kauf von thyssenkrupp Steel Europe erhalten', erklÃ¤rte der Essener Konzern.

Der indische Stahlkonzern Jindal will die Stahlsparte von Thyssenkrupp Ã¼bernehmen. Thyssenkrupp habe ein "unverbindliches, indikatives Angebot von Jindal Steel International fÃ¼r den Kauf von Thyssenkrupp Steel Europe erhalten", erklÃ¤rte der Essener Konzern am Dienstag. Die Vertretung des indischen Konzerns in Deutschland bestÃ¤tigte, dass Jindal Interesse an der Gesamtheit der Anteile an der kriselnden Thyssenkrupp-Tochter angemeldet habe.



"Wir glauben an die Zukunft einer grÃ¼nen Stahlproduktion in Deutschland und Europa", erklÃ¤rte Narendra Misra, Europa-Chef von Jindal. "Das Angebot sieht unter anderem vor, das DRI-Projekt in Duisburg fertigzustellen und dort zusÃ¤tzlich fÃ¼r mehr als zwei Milliarden Euro Lichtbogenofen-KapazitÃ¤ten zu schaffen", erklÃ¤rte der Konzern weiter. DRI steht fÃ¼r direkt reduziertes Eisen. Die Anlage soll mit Eisenerz aus Jindal-Minen in Kamerun beliefert werden. Thyssenkrupp Steel kÃ¶nne so "zum grÃ¶ÃŸten integrierten sowie klimafreundlichen Stahlhersteller Europas" werden.



"Der Vorstand der Thyssenkrupp AG wird dieses Angebot - insbesondere mit Blick auf die wirtschaftliche ZukunftsfÃ¤higkeit, die FortfÃ¼hrung der grÃ¼nen Transformation sowie die BeschÃ¤ftigung an unseren Stahl-Standorten - intensiv prÃ¼fen", erklÃ¤rte Thyssenkrupp. Vorstandschef Miguel LÃ³pez hatte sich zur Zukunft grÃ¼ner Stahlproduktion in Deutschland zuletzt skeptisch geÃ¤uÃŸert. Insbesondere brÃ¤uchte es dafÃ¼r massive Importe an grÃ¼nem Strom etwa aus Skandinavien.



Die Stahlsparte von Thyssenkrupp kriselt seit Jahren, die Umstellung der hÃ¶chst energieintensiven Stahlproduktion auf grÃ¼ne Energie ist zugleich sehr teuer. Der Konzern will die Tochter deshalb verkaufen. Die Firma EP Group des tschechischen GeschÃ¤ftsmannes Daniel Kretinsky hat bereits einen Anteil von 20 Prozent an Thyssenkrupp Steel Ã¼bernommen. Weitere 30 Prozent sollten eigentlich folgen.



Die IG Metall begrÃ¼ÃŸte das Ãœbernahmeangebot grundsÃ¤tzlich. "Dass ein wachstumsorientierter Stahlkonzern wie Jindal Steel International als strategischer Investor bei Thyssenkrupp Steel einsteigen will, ist grundsÃ¤tzlich eine gute Nachricht fÃ¼r unsere BeschÃ¤ftigten", erklÃ¤rte die Gewerkschaft. Die Inder verfÃ¼gten Ã¼ber einen eigenen Zugang zu Rohstoffen und Know-how in der grÃ¼nen Transformation.