Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen

  • AFP - 16. September 2025, 14:45 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: BeschÃ¤ftigte im Handel unzufrieden und Arbeitsbedingungen
Supermarkt in Zagreb
Bild: AFP

BeschÃ¤ftigte im Handel sind einer Umfrage zufolge unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. 79 Prozent halten ihren Lohn, angesichts ihrer Arbeitsleistung, fÃ¼r wenig oder gar nicht angemessen, wie aus einer Umfrage im Auftrag von Verdi hervorging.

Die meisten BeschÃ¤ftigten im Handel sind einer Umfrage zufolge unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. 79 Prozent halten ihren Lohn angesichts ihrer Arbeitsleistung fÃ¼r wenig oder gar nicht angemessen, wie aus einer am Dienstag verÃ¶ffentlichten Umfrage im Auftrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hervorging. Rund die HÃ¤lfte der insgesamt rund 11.700 Befragten gab an, dass der Monatslohn nur gerade so reiche.Â 

68 Prozent der Befragten sagten, dass ihre Rente spÃ¤ter zum Leben nicht ausreichen werde. 67 Prozent gaben an, sie seien durch eine hohe Arbeitsbelastung gesundheitlich stark oder sehr stark belastet. Am liebsten den Job wechseln wÃ¼rden 62 Prozent. 78 Prozent kÃ¶nnen sich nicht vorstellen, den Job ohne EinschrÃ¤nkungen bis zur Rente durchzuhalten.

"Unsere Befragungsergebnisse sind niederschmetternd und zeigen, dass VerÃ¤nderungen dringend erforderlich sind", erklÃ¤rte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Silke Zimmer. Gerade im Handel mÃ¼sse es gute Arbeitsbedingungen geben, um die Versorgung der BevÃ¶lkerung dauerhaft abzusichern. "Viele BeschÃ¤ftigte kehren dem Handel schon jetzt den RÃ¼cken zu, weil sie die Arbeitsbedingungen nicht mehr ertragen", warnte Zimmer.

FÃ¼r knapp die HÃ¤lfte der Befragten seien die Belastungen durch die Digitalisierung stÃ¤rker geworden.Â "Im Handel wird Digitalisierung vor allem als Kontrollinstrument eingesetzt", erlÃ¤uterte Zimmer. "Das fÃ¼hrt zu erheblichem Stress." Ein weiterer Punkt, der zur Belastung beitrage, sei eine herablassende Behandlung durch Kunden oder Vorgesetzte. 46 Prozent der Befragten klagten darÃ¼ber.

FÃ¼r die Umfrage wurden zwischen Ende April und Ende Juni 11.732 BeschÃ¤ftigte im Einzel-, GroÃŸ- und AuÃŸenhandel online befragt. Von ihnen arbeiten 63 Prozent im Verkauf, 15 Prozent in der Logistik, elf Prozent im BÃ¼ro und elf weitere Prozent in sonstigen Bereichen.Â 

