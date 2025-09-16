Von der Leyen muss sich neuen MisstrauensantrÃ¤gen stellen

Protest gegen Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) muss sich im Oktober erneut zwei MisstrauensantrÃ¤gen im EU-Parlament stellen. Das Parlament werde wÃ¤hrend seiner Plenarsitzung vom 6. bis 9. Oktober Ã¼ber die AntrÃ¤ge gegen von der Leyen debattieren und abstimmen, berichtet das Portal Politico am Dienstag unter Berufung auf eine interne E-Mail der ParlamentsprÃ¤sidentin Roberta Metsola.



Zwei Fraktionen - die "Patrioten fÃ¼r Europa" und die Linke - reichten demnach am 10. September um Mitternacht, dem frÃ¼hestmÃ¶glichen Zeitpunkt gemÃ¤ÃŸ den parlamentarischen Regeln, separate MisstrauensantrÃ¤ge gegen die PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission ein.



Die "Patrioten" werfen von der Leyen mangelnde Transparenz und Rechenschaftspflicht vor und kritisieren die Handelsdeals mit dem Mercosur und den USA. Die Kritik der Linken richtet sich ebenfalls gegen die Handelspolitik, aber sie werfen von der Leyen auch UntÃ¤tigkeit angesichts des Krieges Israels im Gazastreifen vor.



Von der Leyen hatte erst im Juli ein Misstrauensvotum gegen ihre Kommission im EuropÃ¤ischen Parlament Ã¼berstanden.

