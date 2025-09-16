Politik

Von der Leyen muss sich neuen MisstrauensantrÃ¤gen stellen

  • dts - 16. September 2025, 13:40 Uhr
Bild vergrößern: Von der Leyen muss sich neuen MisstrauensantrÃ¤gen stellen
Protest gegen Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU) muss sich im Oktober erneut zwei MisstrauensantrÃ¤gen im EU-Parlament stellen. Das Parlament werde wÃ¤hrend seiner Plenarsitzung vom 6. bis 9. Oktober Ã¼ber die AntrÃ¤ge gegen von der Leyen debattieren und abstimmen, berichtet das Portal Politico am Dienstag unter Berufung auf eine interne E-Mail der ParlamentsprÃ¤sidentin Roberta Metsola.

Zwei Fraktionen - die "Patrioten fÃ¼r Europa" und die Linke - reichten demnach am 10. September um Mitternacht, dem frÃ¼hestmÃ¶glichen Zeitpunkt gemÃ¤ÃŸ den parlamentarischen Regeln, separate MisstrauensantrÃ¤ge gegen die PrÃ¤sidentin der EuropÃ¤ischen Kommission ein.

Die "Patrioten" werfen von der Leyen mangelnde Transparenz und Rechenschaftspflicht vor und kritisieren die Handelsdeals mit dem Mercosur und den USA. Die Kritik der Linken richtet sich ebenfalls gegen die Handelspolitik, aber sie werfen von der Leyen auch UntÃ¤tigkeit angesichts des Krieges Israels im Gazastreifen vor.

Von der Leyen hatte erst im Juli ein Misstrauensvotum gegen ihre Kommission im EuropÃ¤ischen Parlament Ã¼berstanden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lagodinsky will Debatte Ã¼ber
    Lagodinsky will Debatte Ã¼ber "neue Allianzen"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Europaabgeordnete Sergey Lagodinsky fordert eine Debatte Ã¼ber "neue Allianzen" in der westlichen Welt. "Die Welt kippt, wenn wir

    Mehr
    Weber verspricht RÃ¼cknahme des Verbrenner-Verbots
    Weber verspricht RÃ¼cknahme des Verbrenner-Verbots

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Politik und Industrie fordern ein AbrÃ¼cken der EU von reiner ElektromobilitÃ¤t. "Ich verspreche den EuropÃ¤ern das Aus vom Verbrenner-Aus",

    Mehr
    Kallas will EU-Interessen
    Kallas will EU-Interessen "mit Zuckerbrot und Peitsche" verteidigen

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas warnt vor einer Umgestaltung der Weltordnung durch China, Russland, WeiÃŸrussland und Nordkorea. "Ich

    Mehr
    4500 Menschen schlieÃŸen sich Sammelklage gegen PreiserhÃ¶hungen bei DAZN an
    4500 Menschen schlieÃŸen sich Sammelklage gegen PreiserhÃ¶hungen bei DAZN an
    Ford streicht in KÃ¶ln bis zu 1000 Stellen
    Ford streicht in KÃ¶ln bis zu 1000 Stellen
    Ex-EZB-Chef Draghi kritisiert
    Ex-EZB-Chef Draghi kritisiert "langsame" Wirtschaftsreformen in der EU
    BÃ¼rokratieabbau: Merz will Kabinettssitzung nur zum Abschaffen von Gesetzen
    BÃ¼rokratieabbau: Merz will Kabinettssitzung nur zum Abschaffen von Gesetzen
    US-Journalistenvisa: Deutsche Sender bitten Merz um diplomatische UnterstÃ¼tzung
    US-Journalistenvisa: Deutsche Sender bitten Merz um diplomatische UnterstÃ¼tzung
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼rchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs
    Umfrage: Mehrheit fÃ¼rchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs
    MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug
    MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug
    Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will angebliche linke
    Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will angebliche linke "Terrornetzwerke" zerschlagen
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
    Frankreichs Rechnungshof prangert unzureichende Klimapolitik an
    Frankreichs Rechnungshof prangert unzureichende Klimapolitik an

    Top Meldungen

    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln
    Ford streicht weitere 1.000 Stellen in KÃ¶ln

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vom

    Mehr
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne
    Medien fordern von Merz Protest gegen US-Visa-PlÃ¤ne

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten Bundeskanzler

    Mehr
    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets
    VRR drÃ¤ngt auf dauerhafte Absicherung des Deutschlandtickets

    Essen (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Wittke, Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), fordert Bund und LÃ¤nder auf, sich schnell auf eine dauerhafte Finanzierung fÃ¼r das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts