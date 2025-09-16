Neuer Misstrauensantrag gegen von der Leyen

Ford streicht in KÃ¶ln bis zu 1000 Stellen Der Autobauer Ford streicht wegen der schwachen Nachfrage nach Elektroautos bis zu 1000 Stellen in KÃ¶ln. Ford werde ab Januar 2026 auf einen Einschichtbetrieb umstellen, teilte Mehr

Ex-EZB-Chef Draghi kritisiert "langsame" Wirtschaftsreformen in der EU Der frÃ¼here Chef der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat die EU fÃ¼r ihre "langsamen" Reformen in der Wirtschaftspolitik kritisiert. "Ein Weitermachen wie bisher Mehr