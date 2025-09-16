US-Journalistenvisa: Deutsche Sender bitten Merz um diplomatische UnterstÃ¼tzung

Logos von ARD und ZDF

FÃ¼nf deutsche Medienunternehmen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich diplomatisch gegen die geplanten EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Journalistenvisa in den USA einzusetzen. ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 und das Deutschlandradio schrieben einen Brief an Kanzler Merz und AuÃŸenminister Wadephul.

FÃ¼nf deutsche Medienunternehmen haben die Bundesregierung aufgefordert, sich diplomatisch gegen die geplanten EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Journalistenvisa in den USA einzusetzen. ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 und das Deutschlandradio baten Bundeskanzler Friedrich Merz und AuÃŸenminister Johann Wadephul (beide CDU) in einem gemeinsamen Schreiben um UnterstÃ¼tzung. Die Bundesregierung sei aufgefordert worden, "sich auf diplomatischem Wege bei der US-Administration gegen die geplante US-Visareform fÃ¼r auslÃ¤ndische Journalistinnen und Journalisten auszusprechen", teilten die Sender am Dienstag mit.



In der ErklÃ¤rung der deutschen Sender weisen der ARD-Vorsitzende Florian Hager, ZDF-Intendant Norbert Himmler, RTL-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stephan Schmitter, ProSiebenSat.1-Chef Bert Habets und Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue darauf hin, dass eine freie "Meinungsbildung auf der Grundlage unvoreingenommener Informationen ein Eckpfeiler unserer Demokratien" sei. "Deshalb unterhalten die deutschen Sender ein Netzwerk von BÃ¼ros in allen relevanten Teilen der Welt. Traditionell gehÃ¶ren unsere BÃ¼ros in Washington und New York zu unseren wichtigsten Vertretungen", hieÃŸ es weiter.



Hintergrund ist eine AnkÃ¼ndigung der US-Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump, die GÃ¼ltigkeit von Visa fÃ¼r auslÃ¤ndische Studierende und Journalisten zu begrenzen. Journalisten-Visa sollen kÃ¼nftig nur fÃ¼r maximal 240 Tage ausgestellt werden, fÃ¼r Journalistinnen und Journalisten aus China sogar nur fÃ¼r 90 Tage. Bisher sind solche Visa bis zu fÃ¼nf Jahre gÃ¼ltig.



In der vergangenen Woche forderten bereits mehr als 100 Medien-Organisationen aus aller Welt Trump auf, von den Absichten Abstand zu nehmen. Zu den Unterzeichnern des gemeinsamen Appells gehÃ¶rten die Nachrichtenagentur AFP, auÃŸerdem die internationalen Nachrichtenagenturen Associated Press und Reuters, Rundfunksender wie ARD und ZDF, die britische BBC und Radio France.



Die deutschen Rundfunksender betonten am Dienstag, die Bundesregierung kÃ¶nne die Initiative der Medienunternehmen unterstÃ¼tzen, indem sie "einen formellen Protest beziehungsweise eine Protestnote auf diplomatischem Wege in Washington platzieren und ihre Irritation Ã¼ber die Entwicklung zum Ausdruck bringen kÃ¶nnte".