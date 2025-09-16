Umfrage: Mehrheit fÃ¼rchtet Ausweitung des Ukraine-Kriegs

Pro-Ukraine-Demo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen befÃ¼rchtet, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato ausweiten kÃ¶nnte. In einer Umfrage von Forsa fÃ¼r die Sender RTL und ntv gaben dies 61 Prozent der Befragten an.



Die Furcht vor einer Eskalation wird demnach in Ost- wie Westdeutschland sowie in allen politischen Lagern gleichermaÃŸen geÃ¤uÃŸert. Unter den AnhÃ¤ngern der CDU/CSU liegt sie bei 63 Prozent, bei der SPD bei 66 Prozent, bei den GrÃ¼nen bei 60 Prozent, bei der Linken bei 61 Prozent und bei der AfD bei 61 Prozent.



Weniger Vertrauen gibt es in die militÃ¤rische StÃ¤rke der europÃ¤ischen Nato-Mitglieder ohne UnterstÃ¼tzung der USA. 41 Prozent der BundesbÃ¼rger glauben, dass die EuropÃ¤er allein in der Lage wÃ¤ren, einen mÃ¶glichen russischen Angriff auf ein Nato-Mitglied abzuwehren. Eine Mehrheit von 52 Prozent bezweifelt das. Nur die WÃ¤hler der Linken sind mehrheitlich von der AbwehrfÃ¤higkeit der EuropÃ¤er Ã¼berzeugt (56 Prozent).



Die Daten wurden im Zeitraum vom 12. bis 15. September erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte.

