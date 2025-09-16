MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug

Kurs von KryptowÃ¤hrung Dogecoin

Durch einen Anlagebetrug hat ein MÃ¼nchner mehr als eine Million Euro verloren. Der 56-JÃ¤hrige lernte im MÃ¤rz dieses Jahres eine vermeintliche Frau Ã¼ber eine App kennen, wie die Polizei am Dienstag in MÃ¼nchen mitteilte. Mit dieser stand er lÃ¤ngere Zeit in Kontakt, wobei unter anderem das Thema KryptowÃ¤hrungen besprochen wurde.



Laut Polizei wurde der Mann dazu gebracht, bei einer angeblichen KryptobÃ¶rse ein Konto zu erÃ¶ffnen. Nach mehreren hohen Einzahlungen wurde ihm ein erheblicher Gewinn vorgetÃ¤uscht, fÃ¼r dessen Auszahlung er jedoch angebliche Steuern und GebÃ¼hren auf eine andere Plattform Ã¼berweisen sollte. Dem kam er nach, die Auszahlung blieb jedoch aus. Daraufhin erstattete der 56-JÃ¤hrige Anzeige. Insgesamt entstand ihm ein Schaden von mehr als einer Million Euro.