Durch einen Anlagebetrug hat ein MÃ¼nchner mehr als eine Million Euro verloren. Der 56-JÃ¤hrige lernte im MÃ¤rz dieses Jahres eine vermeintliche Frau Ã¼ber eine App kennen, wie die Polizei am Dienstag in MÃ¼nchen mitteilte. Mit dieser stand er lÃ¤ngere Zeit in Kontakt, wobei unter anderem das Thema KryptowÃ¤hrungen besprochen wurde.
Laut Polizei wurde der Mann dazu gebracht, bei einer angeblichen KryptobÃ¶rse ein Konto zu erÃ¶ffnen. Nach mehreren hohen Einzahlungen wurde ihm ein erheblicher Gewinn vorgetÃ¤uscht, fÃ¼r dessen Auszahlung er jedoch angebliche Steuern und GebÃ¼hren auf eine andere Plattform Ã¼berweisen sollte. Dem kam er nach, die Auszahlung blieb jedoch aus. Daraufhin erstattete der 56-JÃ¤hrige Anzeige. Insgesamt entstand ihm ein Schaden von mehr als einer Million Euro.
Brennpunkte
MÃ¼nchner verliert mehr als eine Million Euro durch Anlagenbetrug
- AFP - 16. September 2025, 13:22 Uhr
Durch einen Anlagebetrug hat ein MÃ¼nchner mehr als eine Million Euro verloren. Der 56-JÃ¤hrige lernte im MÃ¤rz dieses Jahres eine vermeintliche Frau Ã¼ber eine App kennen, wie die Polizei in MÃ¼nchen mitteilte. Daraufhin wurde er betrogen.
Durch einen Anlagebetrug hat ein MÃ¼nchner mehr als eine Million Euro verloren. Der 56-JÃ¤hrige lernte im MÃ¤rz dieses Jahres eine vermeintliche Frau Ã¼ber eine App kennen, wie die Polizei am Dienstag in MÃ¼nchen mitteilte. Mit dieser stand er lÃ¤ngere Zeit in Kontakt, wobei unter anderem das Thema KryptowÃ¤hrungen besprochen wurde.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Deutschen befÃ¼rchtet, dass sich der Krieg in der Ukraine zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato ausweiten kÃ¶nnte. InMehr
Nach dem Attentat auf den ultrarechten US-Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump dem linken Lager mit der ZerstÃ¶rung seinerMehr
Eine Woche nach den israelischen Luftangriffen auf Hamas-Vertreter in Katar hat US-AuÃŸenminister Marco Rubio in dem Golfemirat fÃ¼r eine Fortsetzung von Katars Vermittlerrolle imMehr
Top Meldungen
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Autobauer Ford will seinen Sparkurs weiter verschÃ¤rfen und in der KÃ¶lner Produktion weitere 1.000 Stellen streichen. Im Januar werde man vomMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehrere groÃŸe deutsche Medienunternehmen fordern die RÃ¼cknahme der US-amerikanischen Visa-PlÃ¤ne fÃ¼r Korrespondenten und bitten BundeskanzlerMehr
Essen (dts Nachrichtenagentur) - Oliver Wittke, Chef des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), fordert Bund und LÃ¤nder auf, sich schnell auf eine dauerhafte Finanzierung fÃ¼r dasMehr