Nach Kirk-Attentat: US-Regierung will angebliche linke "Terrornetzwerke" zerschlagen

VizeprÃ¤sident JD Vance moderiert die "Charlie Kirk Show"

Nach dem Attentat auf den ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump dem linken Lager mit der ZerstÃ¶rung seiner angeblichen 'Terrornetzwerke' gedroht. Trump-Berater Stephen Miller sprach von einer 'heimischen Terrorbewegung'.

Nach dem Attentat auf den ultrarechten US-Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump dem linken Lager mit der ZerstÃ¶rung seiner angeblichen "Terrornetzwerke" gedroht. Der Trump-Berater und stellvertretende Stabschef des WeiÃŸen Hauses, Stephen Miller, sagte am Montag in Washington, die Regierung werde die "heimische Terrorbewegung" zerschlagen, die hinter dem AttentÃ¤ter stecke. Auch VizeprÃ¤sident JD Vance machte die Linke fÃ¼r das Attentat mitverantwortlich und drohte linksliberalen Stiftungen. Gegen den mutmaÃŸlichen AttentÃ¤ter Tyler R., der laut BehÃ¶rden ein EinzeltÃ¤ter war, soll am Dienstag Anklage erhoben werden.



Miller war zu Gast in der "Charlie Kirk Show", die VizeprÃ¤sident Vance zu Ehren des getÃ¶teten Influencers im WeiÃŸen Haus moderierte. Vance behauptete, Statistiken sprÃ¤chen eine klare Sprache: "Menschen auf der linken Seite verteidigen und feiern politische Gewalt viel eher." Er sprach von einer "Pyramide" von Politikern, Geldgebern, Journalisten und Aktivisten, die zwar nicht alle selbst einen Mord begehen wÃ¼rden. "Viele dieser Leute schaffen aber ein Umfeld, in der Dinge wie diese unweigerlich passieren."



Konkret drohte Vance zwei der bekanntesten linksliberalen Stiftungen im Land und kritisierte "groÃŸzÃ¼gige SteuervergÃ¼nstigungen" fÃ¼r sie. Er gab an, die Open Society Foundation des MilliardÃ¤rs George Soros und die Ford-Stiftung hÃ¤tten einen "ekelhaften Artikel" der Zeitschrift "The Nation" finanziert, in dem Kirks Tod gerechtfertigt worden sei. Nach Recherchen der "Washington Post" hatte die Ford-Stiftung allerdings bereits vor Jahren einen Zuschuss an die Zeitschrift gezahlt.



US-PrÃ¤sident Donald Trump Ã¤uÃŸerte erneut Ãœberlegungen, die linke Antifa-Bewegung als inlÃ¤ndische terroristische Organisation einzustufen. "Das ist etwas, das ich tun werde, wenn ich die UnterstÃ¼tzung dieser Leute hier habe", sagte er am Montag im WeiÃŸen Haus mit Blick auf seine Mitarbeiter.



Miller sagte, die Regierung werde die Ã¶ffentliche Wut Ã¼ber Kirks Tod "kanalisieren, um diese Terrornetzwerke zu entwurzeln und zu demontieren". Er warf dem linken Lager "organisierte AufstÃ¤nde, organisierte StraÃŸengewalt und organisierte Kampagnen zur Entmenschlichung und Verunglimpfung" von Andersdenkenden in den USA vor. Das Justiz- und das Heimatschutzministerium seien nun federfÃ¼hrend beauftragt, die Netzwerke "zu zerstÃ¶ren und Amerika wieder sicher fÃ¼r die amerikanische BevÃ¶lkerung zu machen". All dies geschehe "im Namen von Charlie".



Vance sagte, der vor allem bei der Jugend beliebte Kirk habe eine "entscheidende Rolle dabei gespielt, Donald Trump zum PrÃ¤sidenten zu machen und mich zum VizeprÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen". Politisches Ziel mÃ¼sse es nun sein, dass jeder "seine Meinung zu den Themen des Tages Ã¤uÃŸern kann, ohne von der Kugel eines MÃ¶rders niedergestreckt zu werden".



Im Zusammenhang mit dem Kirk-Attentat geriet auch der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar TheveÃŸen, ins Visier der Trump-Regierung. Der frÃ¼here US-Botschafter in Deutschland und heutige PrÃ¤sidenten-Sondergesandte Richard Grenell nannte TheveÃŸen einen "Hetzer" und "Linksradikalen" und forderte, sein Visum fÃ¼r die USA fÃ¼r ungÃ¼ltig zu erklÃ¤ren. Grenell begrÃ¼ndete dies vor allem mit kritischen Anmerkungen des deutschen Journalisten Ã¼ber Trump-Berater Miller.Â TheveÃŸen hatte Miller "sehr extreme Ansichten" attestiert, er komme ein StÃ¼ck weit "aus der Ideologie des Dritten Reiches".Â



Der Deutsche Journalistenverband (DJV) und das ZDF verteidigten TheveÃŸen am Montag. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster betonte Ã¼berdies, Zwangsmittel wie ein Visumentzug gegen Journalisten seien bisher "nur von Autokratien" bekannt.



Auch BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) kritisierte am Dienstag den Druck der US-Regierung auf den ZDF-Korrespondenten. Ein Visumsentzug wÃ¤re "eine erhebliche BeeintrÃ¤chtigung der Presseberichterstattung" und wÃ¤ren "nicht akzeptabel", sagte er in Berlin. Die Bundesregierung setze sich weltweit dafÃ¼r ein, dass Journalisten frei arbeiten kÃ¶nnen.



Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem UniversitÃ¤tscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-JÃ¤hrige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und Helfer von PrÃ¤sident Trump.Â Seine Kritiker warfen ihm unter anderem Rassismus und Homophobie vor.



Einen Tag nach der Tat verhafteten Ermittler den mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen. Der 22-jÃ¤hrige Tyler R. soll angeblich linksgerichtete Einstellungen vertreten und sich zuletzt radikalisiert haben. In den USA wird allerdings darÃ¼ber diskutiert, ob er wirklich "links" war. Den BehÃ¶rden zufolge lebte er auch mit einem Transpartner zusammen.



Laut US-Bundespolizei FBI erhÃ¤rtete sich inzwischen der Verdacht gegen Tyler R. FBI-Chef Kash Patel sagte dem Sender Fox News, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmaÃŸlichen SchÃ¼tzen Ã¼berein. Gegen den mutmaÃŸlichen AttentÃ¤ter sollte voraussichtlich am Dienstag in Utah Anklage erhoben werden.