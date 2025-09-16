Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Bundesnetzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller verspricht den Betreibern der Strom- und Gasnetze in Deutschland erstmals konkret hÃ¶here Renditen.
MÃ¼ller sagte dem "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe), die Bundesnetzagentur habe "ein hohes Interesse an einem attraktiven Investitionsumfeld fÃ¼r die Betreiber von Strom- und Gasnetzen; dazu gehÃ¶rt eine angemessene Eigenkapitalverzinsung". Der Chefregulierer machte deutlich, dass es sich bei der Anpassung nicht allein um eine Reaktion auf die Entwicklung des Zinsniveaus handelt: "Wir sehen eine methodische Ã„nderung vor, die einen Anstieg mit sich bringen wird", sagte er. Zwar stehe der absolute Wert noch nicht fest. "Dass er steigen wird, ist allerdings jetzt schon absehbar", so MÃ¼ller.
Die Netzbetreiber kritisieren seit Langem, die Eigenkapitalverzinsung, die ihnen von der Bundesnetzagentur zugebilligt wird, sei im internationalen Wettbewerb zu gering. Es werde immer schwerer, Investoren zu gewinnen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte diese Kritik in der vergangenen Woche aufgegriffen: Der Finanzierungsrahmen fÃ¼r die Netze mÃ¼sse besser werden, sagte Reiche. Deutschland hinke bei den Zinsen fÃ¼r das eingesetzte Eigenkapital im Netz im europÃ¤ischen und internationalen Vergleich hinterher.
MÃ¼ller sagte: "Zwischen den Aussagen von Ministerin Reiche und dem, was die Bundesnetzagentur seit mittlerweile anderthalb Jahren mit Blick auf die kÃ¼nftige Eigenkapitalverzinsung vorbereitet, besteht nicht der geringste Widerspruch", sagte MÃ¼ller. "Da passt kein Blatt dazwischen", ergÃ¤nzte der BehÃ¶rdenchef.
Wirtschaft
Netzagentur stellt Betreibern hÃ¶here Renditen in Aussicht
- dts - 16. September 2025, 13:14 Uhr
