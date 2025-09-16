Politik

Frankreichs Rechnungshof prangert unzureichende Klimapolitik an

  • AFP - 16. September 2025, 13:14 Uhr
Bild vergrößern: Frankreichs Rechnungshof prangert unzureichende Klimapolitik an
DÃ¼rre in Frankreich
Bild: AFP

Der franzÃ¶sische Rechnungshof hat die seiner Ansicht nach unzureichende Klimapolitik der franzÃ¶sischen Regierung angeprangert. "Die Kosten fÃ¼r die Umweltwende sind weitaus geringer als die fÃ¼r die UntÃ¤tigkeit", betonte der Rechnungshof in seinem ersten Jahresbericht zum Ã¶kologischen Wandel. Die Situation der Umwelt habe sich mit Blick auf den Klimawandel und die Artenvielfalt so sehr verschlechtert, dass die Regierung "dringend handeln" mÃ¼sse. Die Daten von 2024 machten deutlich, dass die franzÃ¶sischen Anstrengungen nicht ausreichten, um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen, nÃ¤mlich 55 Prozent weniger Emissionen bis 2023 und KlimaneutralitÃ¤t bis 2050.Â 

Konkret empfiehlt der franzÃ¶sische Rechnungshof, konkrete Emissionsziele fÃ¼r einzelne Branchen festzulegen. Zudem solle das Generalsekretariat fÃ¼r Umweltplanung gestÃ¤rkt werden, das zuletzt in seinen ZustÃ¤ndigkeiten beschnitten wurde. GrundsÃ¤tzlich mÃ¼ssten Klimaprogramme und Ã¶ffentliche Finanzen besser aufeinander abgestimmt werden. Die geplanten Ausgaben fÃ¼r Klimaschutz sollten dem Parlament jÃ¤hrlich im FrÃ¼hjahr vorgelegt werden, noch vor Beginn der Haushaltsverhandlungen.

Der Rechnungshof verwies auf eine EinschÃ¤tzung der franzÃ¶sischen Nationalbank, nach der ein Status quo in der Klimapolitik bis 2050 zu einem Verlust in HÃ¶he von 11,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts fÃ¼hren kÃ¶nne - etwa durch Ausgaben fÃ¼r SchÃ¤den nach extremen Wetterereignissen. Nach den jÃ¼ngsten SchÃ¤tzungen mÃ¼sste doppelt so viel Geld investiert werden wie bisher, um alle Aspekte der Umweltwende zu finanzieren. DafÃ¼r solle kÃ¼nftig der private Sektor stÃ¤rker herangezogen werden, betonte der Rechnungshof.Â 

