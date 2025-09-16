Nach 41 Jahren: VerdÃ¤chtiger nach TÃ¶tung von junger Frau in Aschaffenburg in Haft

Brennpunkte

  • AFP - 16. September 2025, 11:49 Uhr
41 Jahre nach der TÃ¶tung einer 19-jÃ¤hrigen KrankenschwesterschÃ¼lerin im bayerischen Aschaffenburg sitzt der TatverdÃ¤chtiger nun in Untersuchungshaft. Der mittlerweile 66-JÃ¤hrige wurde in der TÃ¼rkei festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert.Â 

41 Jahre nach der TÃ¶tung einer 19-jÃ¤hrigen KrankenschwesterschÃ¼lerin im bayerischen Aschaffenburg sitzt der TatverdÃ¤chtige nun in Untersuchungshaft. Der mittlerweile 66-JÃ¤hrige wurde Ende Juli in der TÃ¼rkei festgenommen und vor wenigen Tagen nach Deutschland ausgeliefert, wie die Polizei am Dienstag in Aschaffenburg erklÃ¤rte. Er wurde einem Haftrichter vorgefÃ¼hrt, der Untersuchungshaft anordnete. Der VerdÃ¤chtige war einst der LebensgefÃ¤hrte der GetÃ¶teten.Â 

Am 30. Juli 1984 war die 19-jÃ¤hrige Maria KÃ¶hler nicht zu ihrem Dienst in einem Aschaffenburger Krankenhaus erschienen. Zwei Tage spÃ¤ter fand ihre Vorgesetzte sie leblos in ihrem Zimmer im Schwesternwohnheim. Schnell richtete sich der Tatverdacht gegen den damals 25-jÃ¤hrigen Exfreund, der sich allerdings am Tag nach der Tat bereits in die TÃ¼rkei abgesetzt hatte.

Nach intensiven Ermittlungen und in Zusammenarbeit mit der tÃ¼rkischen Polizei sei der VerdÃ¤chtige schlieÃŸlich festgenommen worden, hieÃŸ es von den Ermittlern nun. Im Zuge der Ermittlungen habe sich heraus gestellt, dass er in der Zwischenzeit unter Aliaspersonalien erneut in Aschaffenburg lebte, nÃ¤mlich von 1998 bis 2014. In dieser Zeit war er laut Polizei mit einer deutschen StaatsbÃ¼rgerin verheiratet und arbeitete als Handwerker im Landkreis Aschaffenburg. SpÃ¤ter lebte er bis zu seiner Festnahme wieder in der TÃ¼rkei.

