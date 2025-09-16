Wirtschaft

4500 Menschen schlieÃŸen sich Sammelklage gegen PreiserhÃ¶hungen bei DAZN an

  • AFP - 16. September 2025, 11:47 Uhr
Einer Sammelklage des Bundsverbands Verbraucherzentrale (vzbv) gegen den Streaminganbieter DAZN wegen PreiserhÃ¶hungen haben sich bislang rund 4500 Menschen angeschlossen. "Die Beteiligung an der DAZN-Sammelklage zeigt, dass zahlreiche Menschen die PreiserhÃ¶hung nicht einfach hinnehmen wollen", erklÃ¤rte am Dienstag Sebastian Reiling, vzbv-Referent fÃ¼r Sammelklagen. Mit der Klage wollen die VerbraucherschÃ¼tzer die Erstattung der PreiserhÃ¶hungen fÃ¼r die Betroffenen erreichen.

Es sei weiterhin mÃ¶glich, sich kostenlos der Sammelklage anzuschlieÃŸen, erklÃ¤rte Reiling. DAZN hatte die Preise in den laufenden VertrÃ¤gen 2021 und 2022 erhÃ¶ht. Mitte 2022 habe der Streminganbieter laut Verbraucherzentrale die bisherigen Preise verdoppelt. Das Monatsabo kostete plÃ¶tzlich 29,99 Euro statt 14,99 Euro.

Im Januar 2023 hÃ¤tten sich Ã¼ber 2000 Betroffene bei der Verbraucherzentrale nach einem entsprechenden Aufruf gemeldet. Daraufhin habe der Bundesverband die Sammelklage eingereicht. Aus Sicht der VerbraucherschÃ¼tzer habe DAZN Kunden durch die PreiserhÃ¶hungen "unangemessen benachteiligt".

Eine erste mÃ¼ndliche Verhandlung in dem Verfahren soll am 4. September 2026 vor dem Oberlandesgericht Hamm stattfinden. Mindestens bis zum 25. September 2026 sei es noch mÃ¶glich, sich der Sammelklage anzuschlieÃŸen. Nicht Teil der Klage sind eventuelle PreiserhÃ¶hungen von DAZN, die erst nach 2022 angekÃ¼ndigt wurden. Erfasst sind aber FÃ¤lle, in denen Kunden mit Jahresabos den erhÃ¶hten Betrag erst 2023 zahlen mussten.

