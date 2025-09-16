Brennpunkte

UnionsfraktionsfÃ¼hrung "sehr zuversichtlich" zu Wahl von neuer Richterkandidatin

  AFP - 16. September 2025, 11:47 Uhr
Bild vergrößern: UnionsfraktionsfÃ¼hrung sehr zuversichtlich zu Wahl von neuer Richterkandidatin
Bundesverfassungsgericht
Bild: AFP

Die Unionsfraktion hat sich 'sehr zuversichtlich' zur UnterstÃ¼tzung der neuen SPD-Kandidatin fÃ¼r das Bundesverfassungsgericht gezeigt. Die RÃ¼ckmeldungen aus der CDU/CSU-Fraktion zu der Juristin Emmenegger seien 'sehr postitiv', sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bilger.

Die FÃ¼hrung der Unionsfraktion hat sich "sehr zuversichtlich" zur UnterstÃ¼tzung der neuen SPD-Kandidatin fÃ¼r das Bundesverfassungsgericht gezeigt. Die RÃ¼ckmeldungen aus der CDU/CSU-Fraktion zu der Juristin Sigrid Emmenegger seien "sehr positiv", sagte ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU). Im Juli war die Wahl der damaligen SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf an Vorbehalten aus der Union gescheitert.

Bei der Fraktionssitzung am Montag habe es "keine groÃŸen Diskussionen Ã¼ber das Thema Richterwahl" gegeben, sagte Bilger. Aus den Fehlern bei der gescheiterten Wahl im Juli habe die FraktionsfÃ¼hrung der Union Lehren gezogen. Emmenegger sei "intensiv Ã¼berprÃ¼ft worden". Es sei auch bereits "im etwa grÃ¶ÃŸeren Kreis" ein GesprÃ¤ch mit Unionsvertretern gefÃ¼hrt worden.Â 

Mit der derzeitigen Richterin am Bundesverwaltungsgericht habe die SPD einen "konstruktiven Vorschlag" unterbreitet, betonte Bilger. In der Koalition gebe es das gemeinsame VerstÃ¤ndnis, dass die nun fÃ¼r den 25. September geplante Richterwahl "jetzt schnell, geordnet und gut" Ã¼ber die BÃ¼hne gebracht werden solle.

Der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer verwies dabei darauf, dass es nicht nur um Emmenegger gehe, sondern um insgesamt drei Richterposten beim Bundesverfassungsgericht. Wegen des Streits um Brosius-Gersdorf hatte im Juli auch die Wahl der weiteren SPD-Kandidatin Ann-Katrin Kaufhold und des von der Union unterstÃ¼tzten Juristen GÃ¼nter Spinner von der Tagesordnung genommen werden mÃ¼ssen.

FÃ¼r die Wahl neuer Richterinnen und Richter beim Bundesverfassungsgericht ist im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nÃ¶tig. Union und SPD brauchen deshalb Stimmen von GrÃ¼nen und Linkspartei, um nicht auf die AfD angewiesen zu sein.

