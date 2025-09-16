Wirtschaft

Tennet drÃ¤ngt auf Kraftwerksstrategie

  • dts - 16. September 2025, 11:44 Uhr
Bild vergrößern: Tennet drÃ¤ngt auf Kraftwerksstrategie
Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bayreuth (dts Nachrichtenagentur) - Der Ãœbertragungsnetzbetreiber Tennet hat nach Vorlage des Energiewende-Monitorings mehr Tempo angemahnt.

"Entscheidend ist nun, dass die notwendigen politischen Weichen gestellt und die gesetzgeberischen Grundlagen rasch geschaffen werden", sagte Tennet-Chef Tim MeyerjÃ¼rgens der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung". "Wir brauchen dringend die Kraftwerksstrategie, eine Ãœberarbeitung der Netzanschlusssystematik fÃ¼r Speicher, Rechenzentren und Kraftwerke sowie die BestÃ¤tigung des Bundesbedarfsplangesetzes."

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte am Montag einen lange erwarteten Bericht zum Stand der Energiewende vorgelegt, der von einem geringeren Strombedarf in den kommenden Jahren ausgeht als bislang berechnet. "Der Monitoring-Bericht bestÃ¤tigt, dass Netze, Erneuerbare und FlexibilitÃ¤ten gemeinsam geplant und entwickelt werden mÃ¼ssen", sagte MeyerjÃ¼rgens dazu. "Nur so kann die Transformation realistisch, effizient und im Sinne von Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz erreicht werden."

Zu den Aufgaben fÃ¼r Reiche und die Regierung gehÃ¶rten "der netzdienliche Einsatz von Speichern, die bessere Nutzung bestehender NetzkapazitÃ¤ten, die Optimierung bei Offshore-Anbindungen und der konsequente Einsatz von Freileitungen". Diese MaÃŸnahmen wÃ¼rden die Effizienz des Gesamtsystems steigern und die Kosten senken.

