Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger soll an Deutschland ausgeliefert werden

  • dts - 16. September 2025, 11:40 Uhr
Bau von Nord Stream 2 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Rom (dts Nachrichtenagentur) - Ein Gericht in Italien hat am Dienstag die Auslieferung eines mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines nach Deutschland angeordnet. Das berichten am Dienstag mehrere Medien Ã¼bereinstimmend.

Der Ukrainer war im August aufgrund eines EuropÃ¤ischen Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Italien festgenommen worden. Er soll den Ermittlern zufolge des gemeinschaftlichen HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der ZerstÃ¶rung von Bauwerken dringend verdÃ¤chtig sein.

Serhii K. soll laut Bundesanwaltschaft zu einer Gruppe von Personen gehÃ¶rt haben, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm SprengsÃ¤tze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. Bei dem Beschuldigten handelte es sich mutmaÃŸlich um einen der Koordinatoren der Operation. FÃ¼r den Transport nutzten er und seine MittÃ¤ter eine Segelyacht, die von Rostock aus startete. Die Yacht war zuvor mithilfe gefÃ¤lschter Ausweispapiere Ã¼ber MittelsmÃ¤nner bei einem deutschen Unternehmen angemietet worden. Die SprengsÃ¤tze detonierten am 26. September 2022. Durch die Explosionen wurden beide Pipelines schwer beschÃ¤digt.

    Reiche: Rezession lÃ¤sst sich am Stromverbrauch ablesen
    Reiche: Rezession lÃ¤sst sich am Stromverbrauch ablesen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) macht die ehemalige Ampelkoalition dafÃ¼r verantwortlich, dass der Strombedarf in Deutschland

    Gasspeicher-Betreiber geben sich entspannt fÃ¼r den Winter
    Gasspeicher-Betreiber geben sich entspannt fÃ¼r den Winter

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Betreiber der deutschen Gas- und Wasserstoffspeicher geben sich entspannt fÃ¼r den Winter. Die bislang von marktwirtschaftlichen Akteuren

    Anteil der Nutzer von Online-Banking seit 2015 stark gestiegen
    Anteil der Nutzer von Online-Banking seit 2015 stark gestiegen

    Der Anteil der Bankkundinnen und -kunden, die ihre BankgeschÃ¤fte Ã¼berwiegend online erledigen, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im vergangenen Jahr waren es 67

