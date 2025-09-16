Nord-Stream-VerdÃ¤chtiger soll an Deutschland ausgeliefert werden

Rom (dts Nachrichtenagentur) - Ein Gericht in Italien hat am Dienstag die Auslieferung eines mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines nach Deutschland angeordnet. Das berichten am Dienstag mehrere Medien Ã¼bereinstimmend.
Der Ukrainer war im August aufgrund eines EuropÃ¤ischen Haftbefehls des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Italien festgenommen worden. Er soll den Ermittlern zufolge des gemeinschaftlichen HerbeifÃ¼hrens einer Sprengstoffexplosion, der verfassungsfeindlichen Sabotage sowie der ZerstÃ¶rung von Bauwerken dringend verdÃ¤chtig sein.
Serhii K. soll laut Bundesanwaltschaft zu einer Gruppe von Personen gehÃ¶rt haben, die im September 2022 nahe der Insel Bornholm SprengsÃ¤tze an den Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 platzierte. Bei dem Beschuldigten handelte es sich mutmaÃŸlich um einen der Koordinatoren der Operation. FÃ¼r den Transport nutzten er und seine MittÃ¤ter eine Segelyacht, die von Rostock aus startete. Die Yacht war zuvor mithilfe gefÃ¤lschter Ausweispapiere Ã¼ber MittelsmÃ¤nner bei einem deutschen Unternehmen angemietet worden. Die SprengsÃ¤tze detonierten am 26. September 2022. Durch die Explosionen wurden beide Pipelines schwer beschÃ¤digt.
