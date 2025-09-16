Neuer HÃ¶chststand bei UnfÃ¤llen an BahnÃ¼bergÃ¤ngen erwartet

Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bei UnfÃ¤llen an BahnÃ¼bergÃ¤ngen wird in Deutschland 2025 ein neuer HÃ¶chststand erwartet. Die Zahl der Todesopfer und Verletzten liegt bereits jetzt Ã¼ber dem Niveau der jeweils beiden Vorjahre, wie eine Auswertung des NDR von Daten der Bundesstelle fÃ¼r Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) ergab.



Demnach starben bis Ende August auf bundeseigenen Strecken 36 Menschen bei UnfÃ¤llen an ÃœbergÃ¤ngen, 188 Menschen wurden verletzt. Die Zahl der BahnÃ¼bergÃ¤nge ist nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) seit 2010 um knapp ein FÃ¼nftel gesunken, zuletzt wurden nur noch wenige ÃœbergÃ¤nge abgebaut.



"Jeder Unfall, jeder Verletzte und auch jeder Tote ist einer zu viel. Wir werden uns nicht daran gewÃ¶hnen, dass solche UnfÃ¤lle passieren", sagte DB-Sprecher Achim StauÃŸ dem NDR und Ã¤uÃŸerte sich zuversichtlich, dass die Bahn zusammen mit Bund, LÃ¤ndern und Kommunen die Zahl der BahnÃ¼bergÃ¤nge weiter reduzieren kÃ¶nne.



StauÃŸ rÃ¤umte aber ein, dass der RÃ¼ckgang an ÃœbergÃ¤ngen inzwischen stagniere. "NatÃ¼rlich hat man in der Vergangenheit am ehesten die BahnÃ¼bergÃ¤nge angefasst, die relativ einfach durch BrÃ¼cken oder Tunnel zu ersetzen waren. Und jetzt kommen die schwereren FÃ¤lle, die auch schwieriger zu finanzieren sind. Denn finanziell sind immer Partner mit im Boot und da muss man gemeinsam zu einer LÃ¶sung kommen."



BahnÃ¼bergÃ¤nge sind die unfalltrÃ¤chtigsten Stellen im Zugverkehr. Nach den jÃ¼ngsten Zahlen fÃ¼r 2023 gab es 15.820 im DB-Netz. Tote und Verletzte sind hÃ¤ufig, weil StraÃŸenfahrzeuge, FuÃŸgÃ¤nger und ZÃ¼ge beteiligt sind. Seit den 1950er-Jahren ist die Zahl der BahnÃ¼bergÃ¤nge vor allem durch Streckenstilllegungen und -verkauf zwar um etwa die HÃ¤lfte zurÃ¼ckgegangen und die Zahl der Opfer deutlich gesunken, doch seit etwa zehn Jahren stagniert die Entwicklung.



Der Experte Eric SchÃ¶ne von der TU Dresden kann an den bestehenden BahnÃ¼bergÃ¤ngen "keine Verbesserungen der Sicherheit" erkennen. "Man sollte dort schon mehr Geld und mehr Zeit hineinstecken, um einerseits mehr BahnÃ¼bergÃ¤nge zu beseitigen, vor allem aber auch die BahnÃ¼bergÃ¤nge zu beseitigen, die problematisch sind. Der zweite Punkt ist, dass mehr BahnÃ¼bergÃ¤nge technisch gesichert werden sollten. Der dritte Punkt ist, dass wir Planungs-, Genehmigungs- und Realisierungsprozesse beschleunigen mÃ¼ssen, anstatt die Regelwerke immer weiter zu verkomplizieren."



Fehlverhalten der StraÃŸenverkehrsteilnehmer ist zu mehr als 95 Prozent Ursache von UnfÃ¤llen an ÃœbergÃ¤ngen. Immer wieder kommt es aber auch zu VersÃ¤umnissen von SchrankenwÃ¤rtern und BahnÃ¼bergangsposten, die vor allem an Baustellen eingesetzt sind. SchÃ¶ne plÃ¤diert deshalb fÃ¼r mehr zusÃ¤tzliche Sicherungstechnik, sogenannte Nachwarnsysteme, die bei menschlichem Versagen die Schranken automatisch schlieÃŸen, wenn sich ein Zug nÃ¤hert. "Das ist einfach eine Frage der Zeit, bis der Mensch einen Fehler macht. Das sind mehrere Zehnerpotenzen, die zwischen der technischen ZuverlÃ¤ssigkeit und der ZuverlÃ¤ssigkeit des Menschen liegen."

