MÃ¶rfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die UnabhÃ¤ngige Flugbegleiter Organisation (Ufo) hat die GesprÃ¤che mit der Lufthansa-KonzernfÃ¼hrung Ã¼ber eine tarifliche GesamtlÃ¶sung fÃ¼r das Kabinenpersonal fÃ¼r gescheitert erklÃ¤rt. Das teilte die Organisation am Dienstag. Grund sei demnach eine "destruktive Verweigerungshaltung des Managements".
"Seit MÃ¤rz 2024 haben wir mit Nachdruck den Dialog mit der KonzernfÃ¼hrung gesucht, um in sozialpartnerschaftlicher Verantwortung eine GesamtlÃ¶sung zu erreichen", sagte Ufo-Chef Joachim VÃ¡zquez BÃ¼rger. Das bedrohe nun gut tarifierte ArbeitsplÃ¤tze und zementiere "inakzeptable Arbeitsbedingungen".
Nach dem Scheitern der GesprÃ¤che fordert die Ufo nun die Tarifkommissionen der betroffenen Airlines auf, eigenstÃ¤ndige Verhandlungen fÃ¼r die KabinenbeschÃ¤ftigten der einzelnen Airlines zu fÃ¼hren.
Wirtschaft
Ufo erklÃ¤rt Verhandlungen mit Lufthansa fÃ¼r gescheitert
- dts - 16. September 2025, 11:19 Uhr
.
