Beim Brand eines Stalls in Bayern sind etwa 15 Pferde verendet. Rund 30 weitere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Bayreuth am Dienstag mitteilte. Demnach brach das Feuer am Dienstagmorgen in einem Stall in Heinersreuth aus. Beim Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte schlugen Flammen aus dem Dach. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich etwa 45 Pferde in dem Stall.
Rund 30 von ihnen konnten Anwohner und EinsatzkrÃ¤fte rechtzeitig retten. Die Ã¼brigen kamen vermutlich in den Flammen ums Leben. Sie konnten zunÃ¤chst nicht geborgen werden. Die geretteten Tiere wurden grÃ¶ÃŸtenteils wieder eingefangen. Ob sich noch weitere Pferde in einem angrenzenden Wald befanden, war unklar.
Der Stall wurde vÃ¶llig zerstÃ¶rt und galt als einsturzgefÃ¤hrdet. Jedoch konnte ein Ãœbergreifen der Flammen auf andere GebÃ¤ude verhindert werden. Den Schaden schÃ¤tzte die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Wie es zum Brand kam, war unklar. Etwa 250 EinsatzkrÃ¤fte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.
Brennpunkte
Rund 15 Pferde verenden bei Stallbrand in Bayern
- AFP - 16. September 2025, 11:12 Uhr
Beim Brand eines Stalls in Bayern sind etwa 15 Pferde verendet. Rund 30 weitere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Demnach brach das Feuer in einem Stall in Heinersreuth aus.
Beim Brand eines Stalls in Bayern sind etwa 15 Pferde verendet. Rund 30 weitere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Bayreuth am Dienstag mitteilte. Demnach brach das Feuer am Dienstagmorgen in einem Stall in Heinersreuth aus. Beim Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte schlugen Flammen aus dem Dach. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich etwa 45 Pferde in dem Stall.
Weitere Meldungen
41 Jahre nach der TÃ¶tung einer 19-jÃ¤hrigen KrankenschwesterschÃ¼lerin im bayerischen Aschaffenburg sitzt der TatverdÃ¤chtige nun in Untersuchungshaft. Der mittlerweileMehr
Die FÃ¼hrung der Unionsfraktion hat sich "sehr zuversichtlich" zur UnterstÃ¼tzung der neuen SPD-Kandidatin fÃ¼r das Bundesverfassungsgericht gezeigt. Die RÃ¼ckmeldungen aus derMehr
Rom (dts Nachrichtenagentur) - Ein Gericht in Italien hat am Dienstag die Auslieferung eines mutmaÃŸlichen Drahtziehers der AnschlÃ¤ge auf die Nord-Stream-Pipelines nachMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) macht die ehemalige Ampelkoalition dafÃ¼r verantwortlich, dass der Strombedarf in DeutschlandMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Betreiber der deutschen Gas- und Wasserstoffspeicher geben sich entspannt fÃ¼r den Winter. Die bislang von marktwirtschaftlichen AkteurenMehr
Der Anteil der Bankkundinnen und -kunden, die ihre BankgeschÃ¤fte Ã¼berwiegend online erledigen, ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im vergangenen Jahr waren es 67Mehr