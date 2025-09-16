Rund 15 Pferde verenden bei Stallbrand in Bayern

Pferde in Stall

Beim Brand eines Stalls in Bayern sind etwa 15 Pferde verendet. Rund 30 weitere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Bayreuth mitteilte. Demnach brach das Feuer in einem Stall in Heinersreuth aus.

Beim Brand eines Stalls in Bayern sind etwa 15 Pferde verendet. Rund 30 weitere konnten gerettet werden, wie die Polizei in Bayreuth am Dienstag mitteilte. Demnach brach das Feuer am Dienstagmorgen in einem Stall in Heinersreuth aus. Beim Eintreffen der EinsatzkrÃ¤fte schlugen Flammen aus dem Dach. Zum Zeitpunkt des Brands befanden sich etwa 45 Pferde in dem Stall.



Rund 30 von ihnen konnten Anwohner und EinsatzkrÃ¤fte rechtzeitig retten. Die Ã¼brigen kamen vermutlich in den Flammen ums Leben. Sie konnten zunÃ¤chst nicht geborgen werden. Die geretteten Tiere wurden grÃ¶ÃŸtenteils wieder eingefangen. Ob sich noch weitere Pferde in einem angrenzenden Wald befanden, war unklar.



Der Stall wurde vÃ¶llig zerstÃ¶rt und galt als einsturzgefÃ¤hrdet. Jedoch konnte ein Ãœbergreifen der Flammen auf andere GebÃ¤ude verhindert werden. Den Schaden schÃ¤tzte die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Wie es zum Brand kam, war unklar. Etwa 250 EinsatzkrÃ¤fte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.