Haft fÃ¼r Hauptangeklagten in Prozess um Millionenbetrug mit Coronatests im Saarland

Negativer Coronatest

In einem Prozess um Betrug mit Coronatests in MillionenhÃ¶he hat das Landgericht SaarbrÃ¼cken den Hauptangeklagten zu sieben Jahren Haft verurteilt. Vier weitere Mitangeklagte erhielten wegen Beihilfe zum versuchten Betrug BewÃ¤hrungsstrafen von neun bis zwÃ¶lf Monaten, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das Verfahren gegen eine weitere Angeklagte wurde eingestellt.



Die zustÃ¤ndige Kammer sah es am Montag als erwiesen an, dass die Gruppe zwischen Juli 2021 und September 2022 in unterschiedlichen FÃ¼hrungsfunktionen sieben Coronatestzentren in SaarbrÃ¼cken und Sulzbach betrieben hatte. GegenÃ¼ber der KassenÃ¤rztlichen Vereinigung rechnete der Hauptangeklagte zahlreiche Coronatests ab, die tatsÃ¤chlich aber nie erfolgt waren. Dadurch zahlten die Kassen mehr als drei Millionen Euro zu Unrecht aus. Das Gericht ordnete im Fall des Hauptangeklagten die Einziehung der ErtrÃ¤ge aus den Taten in HÃ¶he von fast dreieinhalb Millionen Euro an.