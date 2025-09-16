Frankreich holt drei Frauen und zehn Kinder aus Gefangenenlagern in Syrien zurÃ¼ck

Gefangenenlager Al-Hol in Syrien

Frankreich hat zum ersten Mal seit gut zwei Jahren wieder eine Gruppe von FranzÃ¶sinnen mit ihren Kindern aus Gefangenenlagern fÃ¼r mutmaÃŸliche Dschihadisten im Nordosten Syriens zurÃ¼ckgeholt. Drei Frauen zwischen 18 und 34 Jahren sowie zehn Kinder seien nach Frankreich gebracht worden, teilte die Antiterror-Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Zwei der Frauen seien in Gewahrsam genommen worden.Â



Eine der Frauen, gegen die ein Haftbefehl vorliege, solle einem Untersuchungsrichter vorgefÃ¼hrt werden. Die Kinder seien in die Obhut staatlicher Stellen gekommen.Â



Das franzÃ¶sische AuÃŸenministerium bedankte sich bei der syrischen Ãœbergangsregierung und den Ã¶rtlichen BehÃ¶rden.



Die franzÃ¶sische Regierung hatte sich lange geweigert, Hunderte von franzÃ¶sischen Kindern zurÃ¼ckzuholen, die in syrischen Lagern festgehalten wurden, und war dafÃ¼r international kritisiert wurden. 2022 und 2023 organisierten die BehÃ¶rden mehrere RÃ¼ckholflÃ¼ge, bei den jeweils zwischen zehn und 16 Frauen und deren Kinder nach Frankreich gebracht wurden. Seit dem Sommer 2023 hatte es jedoch keine weiteren FlÃ¼ge mehr gegeben.



Im Juni befanden sich nach Angaben von AngehÃ¶rigen noch etwa 120 Kinder und rund 50 FranzÃ¶sinnen in den syrischen Lagern. Im Februar hatte die kurdische Verwaltung in Koordination mit den Vereinten Nationen angekÃ¼ndigt, die Lager bis Ende des Jahres aufzulÃ¶sen.Â