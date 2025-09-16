Lebenslange Haft in Prozess um Polizistenmord von Mannheim

Tatort in Mannheim

Im Prozess um den Polizistenmord von Mannheim hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Angeklagten Sulaiman A. zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. AuÃŸerdem stellte das Gericht am Dienstag fÃ¼r den aus Afghanistan stammenden 26-jÃ¤hrigen mutmaÃŸlichen IS-Sympathisanten die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschlieÃŸt. Das Gericht verurteilte A. wegen Mordes an dem Polizisten Rouven L. sowie wegen mehrfachen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung.



Mit dem StrafmaÃŸ folgte das Gericht der Forderung der Bundesanwaltschaft. Die Verteidiger hatten ebenfalls auf eine lebenslange Haftstrafe plÃ¤diert, sie sahen allerdings nicht die besondere Schuldschwere.



Die tÃ¶dliche Attacke im Mai vergangenen Jahres hatte kurz vor der Europawahl fÃ¼r verschÃ¤rfte Debatten Ã¼ber Migration gesorgt. A. soll die Tat als Sympathisant der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) als Attacke auf eine islamkritische Kundgebung begangen haben.



Er attackierte zunÃ¤chst den Hauptredner und erstach danach den 29-jÃ¤hrigen Beamten. Im Prozess gestand er die Tat und entschuldigte sich in seinem letzten Wort bei den AngehÃ¶rigen des getÃ¶teten Polizisten.



Er gab an, sich in Chats in sozialen Netzwerken radikalisiert zu haben und manipuliert worden zu sein. AuslÃ¶ser seiner Radikalisierung war demnach das Vorgehen Israels in Gaza nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas im Oktober 2023.