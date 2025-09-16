Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Im Prozess um den tÃ¶dlichen Messerangriff auf einen Polizisten in Mannheim ist der Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Stuttgart sprach ihn am Dienstag unter anderem wegen Mordes schuldig. Zudem stelle es die besondere Schwere der Schuld fest.
Damit folgte das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die den Afghanen wegen Mordes sowie wegen fÃ¼nffachen versuchten Mordes und gefÃ¤hrlicher KÃ¶rperverletzung angeklagt hatte. Die Verteidigung hatte ebenfalls auf lebenslang plÃ¤diert, allerdings ohne die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Bei dem Angriff in der Mannheimer Innenstadt hatte der AttentÃ¤ter zunÃ¤chst ein Vorstandsmitglied der islamkritischen BÃ¼rgerbewegung Pax Europa angegriffen. Als mehrere Polizisten herbeieilten, kam es zu den tÃ¶dlichen Messerstichen.
Der Afghane soll die Tat als Sympathisant des IS als bewusste Attacke auf eine islamkritische Kundgebung begangen haben. Im Prozess legte er ein GestÃ¤ndnis ab.
Brennpunkte
Lebenslange Haftstrafe nach tÃ¶dlichem Messerangriff in Mannheim
- dts - 16. September 2025, 09:49 Uhr
