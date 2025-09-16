Post kritisiert Genehmigungsdauer beim Ausbau von Packstationen

Packstation der Deutschen Post (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Post wÃ¼nscht sich mehr Geschwindigkeit beim Ausbau des Packstationsnetzes des Konzerns, sieht aber Herausforderungen bei Genehmigungsverfahren.



"Packstationen werden im Aufbau oft so behandelt wie ein GebÃ¤ude. Notwendige Genehmigungen sind nicht immer so einfach zu bekommen", sagte DHL-VorstÃ¤ndin Nikola Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dennoch habe man es geschafft, um bis zu 3.000 Packstationen im Jahr zu wachsen. "Wir haben also eine sehr gute Geschwindigkeit, wÃ¼rden uns aber wÃ¼nschen, noch mehr Stationen im Ã¶ffentlichen Raum bauen zu kÃ¶nnen."



Die Post hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Automaten bis 2030 auf 30.000 zu verdoppeln. Die Automaten sind fÃ¼r DHL eine kostengÃ¼nstigere Alternative zur HaustÃ¼r-Zustellung. So kann der Logistiker mehrere Pakete an einer Station abgeben, statt bei jedem Haushalt einzeln.



Hagleitner wies mit Blick auf den Ausbau des Angebots auch auf Bedenken der Ã¶ffentlichen Hand hin. "Kommunen und StÃ¤dte befÃ¼rchten, einen einseitigen Wettbewerbsvorteil fÃ¼r Deutsche Post und DHL zu schaffen. Hier wÃ¼nschen wir uns manchmal mehr Mut, Beweglichkeit und Geschwindigkeit von Kommunen", sagte sie. Der Konzern habe reagiert und die anbieteroffene Packstation entwickelt. "Das heiÃŸt, wir kÃ¶nnen anliefern, aber auch andere Paketdienstleister kÃ¶nnen sie nutzen", so die Managerin.



Die deutschen Verbraucher wÃ¼rden diese Stationen sehr gut annehmen. "Ebenso die Poststationen, die wir verstÃ¤rkt auch dort aufstellen, wo es einfach nicht mehr mÃ¶glich ist, Filialpartner zu finden. Wenn in einem Ort auf dem Land der letzte HÃ¤ndler weg ist, ist die Poststation hÃ¤ufig die letzte Option, unser Serviceangebot aufrechtzuerhalten", so Hagleitner.



Gleichzeitig sagte sie, dass ein Aus der Briefzustellung in Deutschland nicht absehbar sei. "Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es ist nicht absehbar, dass so etwas ansteht", sagte sie mit Blick auf eine Entscheidung der dÃ¤nischen Post, die Briefzustellung im kommenden Jahr zu beenden. Die Deutsche Post stelle Hagleitner zufolge pro Jahr in etwa 12,5 Milliarden Briefsendungen zu.



Sie rechne auch in zehn Jahre noch damit, "signifikante Briefmengen" zu haben. "Die Briefe, die im Netz sind, sind unheimlich wichtig, es sind Bescheide von BehÃ¶rden, Arztbriefe oder Wahlunterlagen. Der Brief bleibt wichtig und ist in Deutschland gesellschaftlich und politisch gewÃ¼nscht", sagte Hagleitner. Gleichzeitig werde die Post auch an dem bestehenden Briefkasten-Netz festhalten. "Unsere 108.000 BriefkÃ¤sten bleiben bestehen, unabhÃ¤ngig davon, wie viel Post darin ist."

