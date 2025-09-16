Wirtschaft

Post kritisiert Genehmigungsdauer beim Ausbau von Packstationen

  • dts - 16. September 2025, 09:43 Uhr
Bild vergrößern: Post kritisiert Genehmigungsdauer beim Ausbau von Packstationen
Packstation der Deutschen Post (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Post wÃ¼nscht sich mehr Geschwindigkeit beim Ausbau des Packstationsnetzes des Konzerns, sieht aber Herausforderungen bei Genehmigungsverfahren.

"Packstationen werden im Aufbau oft so behandelt wie ein GebÃ¤ude. Notwendige Genehmigungen sind nicht immer so einfach zu bekommen", sagte DHL-VorstÃ¤ndin Nikola Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Dennoch habe man es geschafft, um bis zu 3.000 Packstationen im Jahr zu wachsen. "Wir haben also eine sehr gute Geschwindigkeit, wÃ¼rden uns aber wÃ¼nschen, noch mehr Stationen im Ã¶ffentlichen Raum bauen zu kÃ¶nnen."

Die Post hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der Automaten bis 2030 auf 30.000 zu verdoppeln. Die Automaten sind fÃ¼r DHL eine kostengÃ¼nstigere Alternative zur HaustÃ¼r-Zustellung. So kann der Logistiker mehrere Pakete an einer Station abgeben, statt bei jedem Haushalt einzeln.

Hagleitner wies mit Blick auf den Ausbau des Angebots auch auf Bedenken der Ã¶ffentlichen Hand hin. "Kommunen und StÃ¤dte befÃ¼rchten, einen einseitigen Wettbewerbsvorteil fÃ¼r Deutsche Post und DHL zu schaffen. Hier wÃ¼nschen wir uns manchmal mehr Mut, Beweglichkeit und Geschwindigkeit von Kommunen", sagte sie. Der Konzern habe reagiert und die anbieteroffene Packstation entwickelt. "Das heiÃŸt, wir kÃ¶nnen anliefern, aber auch andere Paketdienstleister kÃ¶nnen sie nutzen", so die Managerin.

Die deutschen Verbraucher wÃ¼rden diese Stationen sehr gut annehmen. "Ebenso die Poststationen, die wir verstÃ¤rkt auch dort aufstellen, wo es einfach nicht mehr mÃ¶glich ist, Filialpartner zu finden. Wenn in einem Ort auf dem Land der letzte HÃ¤ndler weg ist, ist die Poststation hÃ¤ufig die letzte Option, unser Serviceangebot aufrechtzuerhalten", so Hagleitner.

Gleichzeitig sagte sie, dass ein Aus der Briefzustellung in Deutschland nicht absehbar sei. "Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber es ist nicht absehbar, dass so etwas ansteht", sagte sie mit Blick auf eine Entscheidung der dÃ¤nischen Post, die Briefzustellung im kommenden Jahr zu beenden. Die Deutsche Post stelle Hagleitner zufolge pro Jahr in etwa 12,5 Milliarden Briefsendungen zu.

Sie rechne auch in zehn Jahre noch damit, "signifikante Briefmengen" zu haben. "Die Briefe, die im Netz sind, sind unheimlich wichtig, es sind Bescheide von BehÃ¶rden, Arztbriefe oder Wahlunterlagen. Der Brief bleibt wichtig und ist in Deutschland gesellschaftlich und politisch gewÃ¼nscht", sagte Hagleitner. Gleichzeitig werde die Post auch an dem bestehenden Briefkasten-Netz festhalten. "Unsere 108.000 BriefkÃ¤sten bleiben bestehen, unabhÃ¤ngig davon, wie viel Post darin ist."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Reiche will Energiewende
    Reiche will Energiewende "vom Kopf auf die FÃ¼ÃŸe stellen"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will mit ihrer Politik dazu beitragen, den Industriestandort Deutschland zu erhalten. "Wir

    Mehr
    VDMA warnt vor Exportblockade
    VDMA warnt vor Exportblockade

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorfeld des 15. Maschinenbaugipfels hat der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor den Folgen der US-StrafzÃ¶lle gewarnt. "Es

    Mehr
    Wohnungsnebenkosten Ã¼berdurchschnittlich gestiegen
    Wohnungsnebenkosten Ã¼berdurchschnittlich gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Wohnungsnebenkosten in Deutschland sind zuletzt Ã¼berdurchschnittlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag

    Mehr
    Ministerin Hubig will Mietpreisbremse stÃ¤rken - Mietrechtskommission startet
    Ministerin Hubig will Mietpreisbremse stÃ¤rken - Mietrechtskommission startet
    Deutsche Post dringt auf
    Deutsche Post dringt auf "nennenswerte" ErhÃ¶hung des Briefportos
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    Amazonas-Regenwald in Brasilien verliert in 40 Jahren FlÃ¤che von GrÃ¶ÃŸe Spaniens
    Amazonas-Regenwald in Brasilien verliert in 40 Jahren FlÃ¤che von GrÃ¶ÃŸe Spaniens
    Haft fÃ¼r Hauptangeklagten in Prozess um Millionenbetrug mit Coronatests im Saarland
    Haft fÃ¼r Hauptangeklagten in Prozess um Millionenbetrug mit Coronatests im Saarland
    Frankreich holt drei Frauen und zehn Kinder aus Gefangenenlagern in Syrien zurÃ¼ck
    Frankreich holt drei Frauen und zehn Kinder aus Gefangenenlagern in Syrien zurÃ¼ck
    Lebenslange Haft in Prozess um Polizistenmord von Mannheim
    Lebenslange Haft in Prozess um Polizistenmord von Mannheim
    Lebenslange Haftstrafe nach tÃ¶dlichem Messerangriff in Mannheim
    Lebenslange Haftstrafe nach tÃ¶dlichem Messerangriff in Mannheim
    Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen
    Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen

    Top Meldungen

    Neuer HÃ¶chstwert beim Online-Banking
    Neuer HÃ¶chstwert beim Online-Banking

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund zwei Drittel (67 Prozent) der 16- bis 74-JÃ¤hrigen in Deutschland haben im Jahr 2024 Online-Banking genutzt. Das ist ein neuer

    Mehr
    CDU-Politiker fordern Stopp von Ã–limporten aus Russland
    CDU-Politiker fordern Stopp von Ã–limporten aus Russland

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r seine Forderung, Europa mÃ¼sse seinen Ã–limport aus Russland stoppen, bekommt US-PrÃ¤sident Donald Trump UnterstÃ¼tzung aus der CDU. "Trump

    Mehr
    Post-VorstÃ¤ndin nimmt Zusteller in Schutz
    Post-VorstÃ¤ndin nimmt Zusteller in Schutz

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Mit Blick auf die hohe Zahl der Beschwerden Ã¼ber die Deutsche Post bei der Bundesnetzagentur hat DHL-VorstÃ¤ndin Nikola Hagleitner ihre Zusteller

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts