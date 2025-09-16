Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will mit ihrer Politik dazu beitragen, den Industriestandort Deutschland zu erhalten. "Wir mÃ¼ssen realistisch bleiben. Und realistisch bleibt, die Energiewende wieder vom Kopf auf die FÃ¼ÃŸe zu stellen", sagte Reiche den Sendern RTL und ntv.
"Wir werden aber nur dann die Energiewende zum Erfolg fÃ¼hren, wenn sie bezahlbar bleibt und sichere Energieversorgung liefert", so die CDU-Politikerin. Die Energieversorgung in Deutschland mÃ¼sse zu jeder Zeit gewÃ¤hrleistet sein. "Was machen wir eigentlich, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint? Dann brauchen wir gesicherte Leistung, zunÃ¤chst in Form von Gaskraftwerken", sagte Reiche.
Der Koalitionsvertrag schreibe Gaskraftwerke in einer GrÃ¶ÃŸenordnung von 20 Gigawatt vor. "Was heiÃŸt das ungefÃ¤hr? Das sind circa 40 Gaskraftwerke. Die Bundesnetzagentur sagt sogar, dass die LÃ¼cke nach 2031 noch sehr viel grÃ¶ÃŸer ist, bis zu 36 Gigawatt. Das heiÃŸt, wir mÃ¼ssen jetzt in eine Ausschreibung fÃ¼r Gaskraftwerke gehen. Das starten wir Ende des Jahres, damit wir 2030, wenn diese StromlÃ¼cke beginnt, sicher mit Gas versorgen kÃ¶nnen." Die Bundesregierung mÃ¼sse alles unternehmen, damit die Energieversorgung sicher bleibt.
Wirtschaft
Reiche will Energiewende "vom Kopf auf die FÃ¼ÃŸe stellen"
- dts - 16. September 2025, 09:34 Uhr
