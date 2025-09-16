Wirtschaft

VDMA warnt vor Exportblockade

  • dts - 16. September 2025, 09:36 Uhr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorfeld des 15. Maschinenbaugipfels hat der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor den Folgen der US-StrafzÃ¶lle gewarnt. "Es muss nachverhandelt werden", sagte VDMA-VizeprÃ¤sident Bertram Kawlath den Sendern RTL und ntv. "Es geht gar nicht anders. Sonst schalten wir fÃ¼r den grÃ¶ÃŸten Industriearbeitgeber in Deutschland, den Maschinenbau, dessen grÃ¶ÃŸten Exportmarkt ab."

Der Branchenverband hatte sich bereits mit einem Brandbrief an EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen gewandt und Nachverhandlungen gefordert. Auf die Frage, ob es dazu schon eine Antwort gebe, sagte Kawlath: "Bisher haben wir noch keine Antwort. Ich gehe aber fest davon aus, dass diese kommt. Ich sehe Ursula von der Leyen am Donnerstag."

Die Lage sei ohnehin angespannt: Die Produktion ist seit 2018 um rund zehn Prozent gefallen, viele Betriebe stehen unter Druck. StrafzÃ¶lle von bis zu 200 Prozent hÃ¤tten nun zur Folge, dass "manche Maschinenbauer gar keine Maschinen mehr dorthin exportieren kÃ¶nnen".

