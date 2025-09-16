Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. "Vor allem drÃ¼cken uns in der Tat die Sozialausgaben, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um zehn Prozent gestiegen sind", sagte der Leipziger OberbÃ¼rgermeister am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das fÃ¼hre die kommunalen Haushalte "an die Grenze der Belastung". "Viele sind unter Wasser - ganz, ganz viele", fÃ¼gte Jung hinzu.
Dadurch kÃ¶nnten Kommunen die Tilgung von Zinsen fÃ¼r Kredite nicht mehr zahlen, mÃ¼ssten bei Kultur, Sport oder Vereinen sparen, und mit den Investitionen gehe es nach unten. Von dem Hundert-Milliarden-Euro-Paket fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen aus dem SondervermÃ¶gen der Bundesregierung erwartet Jung, dass das Geld "etwas diesen riesigen Investitionsstau" dÃ¤mpft.
Der StÃ¤dtetagsprÃ¤sident forderte neben einer Finanzreform auch eine stÃ¤rkere Digitalisierung und Zentralisierung von Leistungen. Zudem soll der Bund "nicht Gesetze verabschieden, die am Ende von uns bezahlt werden". Jung bekrÃ¤ftigte die Forderung nach einem grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Steuereinnahmen fÃ¼r die Kommunen. "Wir erbringen etwa 25 Prozent der staatlichen Leistungen in den Kommunen und bekommen nur ein Siebtel der Steuereinnahmen - da stimmt was nicht im System", sagte er.
Politik
Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen
- AFP - 16. September 2025, 09:34 Uhr
Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. Zudem bekrÃ¤ftigte er die Forderung nach einem grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Steuereinnahmen fÃ¼r die Kommunen.
Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. "Vor allem drÃ¼cken uns in der Tat die Sozialausgaben, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um zehn Prozent gestiegen sind", sagte der Leipziger OberbÃ¼rgermeister am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das fÃ¼hre die kommunalen Haushalte "an die Grenze der Belastung". "Viele sind unter Wasser - ganz, ganz viele", fÃ¼gte Jung hinzu.
Weitere Meldungen
Frankreich hat zum ersten Mal seit gut zwei Jahren wieder eine Gruppe von FranzÃ¶sinnen mit ihren Kindern aus Gefangenenlagern fÃ¼r mutmaÃŸliche Dschihadisten im Nordosten SyriensMehr
Vor Beginn der Schlussdebatte im Bundestag Ã¼ber den Haushalt 2025 hat die GrÃ¼nen-Politikerin Lisa Paus der Bundesregierung vorgeworfen, fÃ¼r Investitionen vorgesehene MittelMehr
Polens PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin seine Forderung nach hohen deutschen Reparationsleistungen bekrÃ¤ftigt. "Das ist eine Sache, die fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorfeld des 15. Maschinenbaugipfels hat der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor den Folgen der US-StrafzÃ¶lle gewarnt. "EsMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Wohnungsnebenkosten in Deutschland sind zuletzt Ã¼berdurchschnittlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am DienstagMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund zwei Drittel (67 Prozent) der 16- bis 74-JÃ¤hrigen in Deutschland haben im Jahr 2024 Online-Banking genutzt. Das ist ein neuerMehr