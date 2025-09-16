Politik

Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen

  • AFP - 16. September 2025, 09:34 Uhr
Bild vergrößern: Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen
Burkhard Jung
Bild: AFP

Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. Zudem bekrÃ¤ftigte er die Forderung nach einem grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Steuereinnahmen fÃ¼r die Kommunen.

Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. "Vor allem drÃ¼cken uns in der Tat die Sozialausgaben, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um zehn Prozent gestiegen sind", sagte der Leipziger OberbÃ¼rgermeister am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das fÃ¼hre die kommunalen Haushalte "an die Grenze der Belastung". "Viele sind unter Wasser - ganz, ganz viele", fÃ¼gte Jung hinzu.

Dadurch kÃ¶nnten Kommunen die Tilgung von Zinsen fÃ¼r Kredite nicht mehr zahlen, mÃ¼ssten bei Kultur, Sport oder Vereinen sparen, und mit den Investitionen gehe es nach unten. Von dem Hundert-Milliarden-Euro-Paket fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen aus dem SondervermÃ¶gen der Bundesregierung erwartet Jung, dass das Geld "etwas diesen riesigen Investitionsstau" dÃ¤mpft.

Der StÃ¤dtetagsprÃ¤sident forderte neben einer Finanzreform auch eine stÃ¤rkere Digitalisierung und Zentralisierung von Leistungen. Zudem soll der Bund "nicht Gesetze verabschieden, die am Ende von uns bezahlt werden". Jung bekrÃ¤ftigte die Forderung nach einem grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Steuereinnahmen fÃ¼r die Kommunen. "Wir erbringen etwa 25 Prozent der staatlichen Leistungen in den Kommunen und bekommen nur ein Siebtel der Steuereinnahmen - da stimmt was nicht im System", sagte er.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Frankreich holt drei Frauen und zehn Kinder aus Gefangenenlagern in Syrien zurÃ¼ck
    Frankreich holt drei Frauen und zehn Kinder aus Gefangenenlagern in Syrien zurÃ¼ck

    Frankreich hat zum ersten Mal seit gut zwei Jahren wieder eine Gruppe von FranzÃ¶sinnen mit ihren Kindern aus Gefangenenlagern fÃ¼r mutmaÃŸliche Dschihadisten im Nordosten Syriens

    Mehr
    Paus: Regierung verschwendet Geld aus SondervermÃ¶gen fÃ¼r Konsumausgaben
    Paus: Regierung verschwendet Geld aus SondervermÃ¶gen fÃ¼r Konsumausgaben

    Vor Beginn der Schlussdebatte im Bundestag Ã¼ber den Haushalt 2025 hat die GrÃ¼nen-Politikerin Lisa Paus der Bundesregierung vorgeworfen, fÃ¼r Investitionen vorgesehene Mittel

    Mehr
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki beharrt auf hohen deutschen Reparationsleistungen
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki beharrt auf hohen deutschen Reparationsleistungen

    Polens PrÃ¤sident Karol Nawrocki hat unmittelbar vor seinem Besuch in Berlin seine Forderung nach hohen deutschen Reparationsleistungen bekrÃ¤ftigt. "Das ist eine Sache, die fÃ¼r

    Mehr
    Ministerin Hubig will Mietpreisbremse stÃ¤rken - Mietrechtskommission startet
    Ministerin Hubig will Mietpreisbremse stÃ¤rken - Mietrechtskommission startet
    Deutsche Post dringt auf
    Deutsche Post dringt auf "nennenswerte" ErhÃ¶hung des Briefportos
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    Amazonas-Regenwald in Brasilien verliert in 40 Jahren FlÃ¤che von GrÃ¶ÃŸe Spaniens
    Amazonas-Regenwald in Brasilien verliert in 40 Jahren FlÃ¤che von GrÃ¶ÃŸe Spaniens
    Haft fÃ¼r Hauptangeklagten in Prozess um Millionenbetrug mit Coronatests im Saarland
    Haft fÃ¼r Hauptangeklagten in Prozess um Millionenbetrug mit Coronatests im Saarland
    Lebenslange Haft in Prozess um Polizistenmord von Mannheim
    Lebenslange Haft in Prozess um Polizistenmord von Mannheim
    Lebenslange Haftstrafe nach tÃ¶dlichem Messerangriff in Mannheim
    Lebenslange Haftstrafe nach tÃ¶dlichem Messerangriff in Mannheim
    Post kritisiert Genehmigungsdauer beim Ausbau von Packstationen
    Post kritisiert Genehmigungsdauer beim Ausbau von Packstationen
    Reiche will Energiewende
    Reiche will Energiewende "vom Kopf auf die FÃ¼ÃŸe stellen"

    Top Meldungen

    VDMA warnt vor Exportblockade
    VDMA warnt vor Exportblockade

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorfeld des 15. Maschinenbaugipfels hat der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) vor den Folgen der US-StrafzÃ¶lle gewarnt. "Es

    Mehr
    Wohnungsnebenkosten Ã¼berdurchschnittlich gestiegen
    Wohnungsnebenkosten Ã¼berdurchschnittlich gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Preise fÃ¼r Wohnungsnebenkosten in Deutschland sind zuletzt Ã¼berdurchschnittlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag

    Mehr
    Neuer HÃ¶chstwert beim Online-Banking
    Neuer HÃ¶chstwert beim Online-Banking

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund zwei Drittel (67 Prozent) der 16- bis 74-JÃ¤hrigen in Deutschland haben im Jahr 2024 Online-Banking genutzt. Das ist ein neuer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts