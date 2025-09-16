Kommunale Schulden: StÃ¤dtetagsprÃ¤sident dringt auf Reform von Staatsfinanzen

Burkhard Jung

Angesichts der Verschuldung vieler Kommunen hat StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) eine grundlegende Reform der Staatsfinanzen gefordert. "Vor allem drÃ¼cken uns in der Tat die Sozialausgaben, die in den letzten zehn Jahren jedes Jahr um zehn Prozent gestiegen sind", sagte der Leipziger OberbÃ¼rgermeister am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". Das fÃ¼hre die kommunalen Haushalte "an die Grenze der Belastung". "Viele sind unter Wasser - ganz, ganz viele", fÃ¼gte Jung hinzu.



Dadurch kÃ¶nnten Kommunen die Tilgung von Zinsen fÃ¼r Kredite nicht mehr zahlen, mÃ¼ssten bei Kultur, Sport oder Vereinen sparen, und mit den Investitionen gehe es nach unten. Von dem Hundert-Milliarden-Euro-Paket fÃ¼r LÃ¤nder und Kommunen aus dem SondervermÃ¶gen der Bundesregierung erwartet Jung, dass das Geld "etwas diesen riesigen Investitionsstau" dÃ¤mpft.



Der StÃ¤dtetagsprÃ¤sident forderte neben einer Finanzreform auch eine stÃ¤rkere Digitalisierung und Zentralisierung von Leistungen. Zudem soll der Bund "nicht Gesetze verabschieden, die am Ende von uns bezahlt werden". Jung bekrÃ¤ftigte die Forderung nach einem grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Steuereinnahmen fÃ¼r die Kommunen. "Wir erbringen etwa 25 Prozent der staatlichen Leistungen in den Kommunen und bekommen nur ein Siebtel der Steuereinnahmen - da stimmt was nicht im System", sagte er.