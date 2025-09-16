Dax startet im Minus - Anleger warten weiter ab

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.650 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Zalando und Sartorius, am Ende die Deutsche Bank, die MÃ¼nchener RÃ¼ck und die Commerzbank.



Beim Dax laute das Motto der Anleger weiter "Abwarten", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der Umsatz lag gestern mehr als ein Drittel unter dem durchschnittlichen Handelsvolumen der vergangenen zwÃ¶lf Monate. Noch niedriger als gestern war das Handelsvolumen in diesem Jahr nur an fÃ¼nf Handelstagen. Und dazu zÃ¤hlen Feiertage wie der Pfingstmontag und US-Feiertage.



"Das aktuelle Umfeld kann durchaus als simultaner KÃ¤ufer- und VerkÃ¤uferstreik bezeichnet werden", so Altmann. "Die Angst, sich jetzt auf der falschen Seite zu positionieren, ist einfach riesig."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmorgen stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1794 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8479 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 67,19 US-Dollar; das waren 25 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

