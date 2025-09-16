Heftige Angriffe auf die Stadt Gaza: Israels Armee geht mit "eiserner Faust" gegen Hamas vor

Ein zerstÃ¶rtes GebÃ¤ude in der Stadt Gaza

Die israelische Armee geht nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz 'mit eiserner Faust' gegen 'terroristische Infrastruktur' im Gazastreifen vor. US-AuÃŸenminister Rubio warnte, die Zeit fÃ¼r Verhandlungen laufe ab.

Die israelische Armee geht nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz "mit eiserner Faust" gegen "terroristische Infrastruktur" in der Stadt Gaza vor. "Gaza brennt", erklÃ¤rte Katz am Dienstag im Onlinedienst X. Zuvor hatten Augenzeugen gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP von heftigen Angriffen auf die Stadt gesprochen. US-AuÃŸenminister Marco Rubio warnte bei einem Besuch in Israel, die Zeit fÃ¼r Verhandlungen Ã¼ber eine Waffenruhe im Gazastreifen laufe ab.



"Soldaten der IDF (der israelischen StreitkrÃ¤fte) kÃ¤mpfen tapfer, um die notwendigen Voraussetzungen fÃ¼r die Freilassung der Geiseln und die Niederlage der Hamas zu schaffen", erklÃ¤rte Katz weiter. "Wir werden nicht nachgeben und wir werden nicht zurÃ¼ckweichen, bis die Mission erfÃ¼llt ist."



Am frÃ¼hen Dienstagmorgen hatten Augenzeugen aus der Stadt Gaza von heftigen Angriffen berichtet. "Es gibt schwere, unerbittliche Bombardierungen auf die Stadt Gaza und die Gefahr nimmt weiter zu", sagte der Augenzeuge Ahmed Ghasal der Nachrichtenagentur AFP. HÃ¤user seien zerstÃ¶rt worden, Bewohner seien unter den TrÃ¼mmern verschÃ¼ttet. Der Sprecher des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes im Gazastreifen sagte, die Angriffe dauerten an. Die Zahl der Toten und Verletzten steige.



US-AuÃŸenminister Rubio warnte bei seinem Israel-Besuch, die Zeit fÃ¼r die Hamas, ein Abkommen Ã¼ber eine Waffenruhe im Gazastreifen zu schlieÃŸen, werde knapp. "Die Israelis haben dort mit Operationen begonnen", sagte er am Dienstag vor Journalisten am Flughafen von Tel Aviv, bevor er nach Katar aufbrach. Es bleibe "nur noch sehr wenig Zeit, um eine Einigung zu erzielen", sagte Rubio. "Wir haben keine Monate mehr, sondern wahrscheinlich nur noch Tage oder vielleicht ein paar Wochen."



Eine VerhandlungslÃ¶sung mit einer Entwaffnung der Hamas sei zwar nach wie vor "unsere erste Wahl", erklÃ¤rte der US-AuÃŸenminister. Dies sei jedoch "manchmal nicht mÃ¶glich, wenn man es mit einer Gruppe von Wilden wie der Hamas zu tun hat".Â



Der US-AuÃŸenminister war am Sonntag in Israel eingetroffen und hatte gemeinsam mit Netanjahu an der Klagemauer in Jerusalem gebetet. Bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu am Montag sagte Rubio die "unerschÃ¼tterliche UnterstÃ¼tzung" der Vereinigten Staaten fÃ¼r Israel zu. Er Ã¤uÃŸerte zudem Zweifel daran, ob Diplomatie zu einem Ende des Kriegs im Gazastreifen fÃ¼hren werde.Â



Bei dem kommenden Besuch in Katar werde er das Golfemirat bitten, sich weiterhin als Vermittler zwischen der Hamas und Israel einzusetzen. "NatÃ¼rlich mÃ¼ssen sie nach den Ereignissen der vergangenen Woche entscheiden, ob sie das tun wollen oder nicht", sagte Rubio. "Wir mÃ¶chten ihnen klar machen, dass es weltweit kein anderes Land gibt, das durch Verhandlungen zur Beendigung dieser Situation beitragen kÃ¶nnte, auÃŸer Katar."



Die israelische Armee hatte vergangene Woche Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die FÃ¼hrungsebene der islamistischen PalÃ¤stinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international fÃ¼r Kritik, auch Trump Ã¤uÃŸerte seinen Unmut. Am Dienstag kommt der UN-Menschenrechtsrat in Genf zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um Ã¼ber die Angriffe zu beraten. Israel lehnt die Beratungen des Menschenrechtsrats strikt ab.



Die radikalislamische PalÃ¤stinenserorganisation Hamas und ihre VerbÃ¼ndeten hatten mit ihrem Ãœberfall auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelÃ¶st. Bei dem GroÃŸangriff wurden nach israelischen Angaben mehr als 1200 Menschen getÃ¶tet, 251 weitere wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Noch immer werden 47 Menschen von der Hamas festgehalten, 25 von ihnen sind nach israelischen Angaben bereits tot.Â



Als Reaktion auf den Hamas-Ãœberfall geht Israel massiv militÃ¤risch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben der Hamas-BehÃ¶rden bislang mehr als 64.900 Menschen getÃ¶tet.