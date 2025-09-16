CDU-Politiker fordern Stopp von Ã–limporten aus Russland

Tanklager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r seine Forderung, Europa mÃ¼sse seinen Ã–limport aus Russland stoppen, bekommt US-PrÃ¤sident Donald Trump UnterstÃ¼tzung aus der CDU.



"Trump hat auf jeden Fall einen Punkt", sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter dem "Stern". Auch JD Vance habe bereits recht gehabt, als er - damals noch als Senator - gesagt habe, dass Europa mehr tun mÃ¼sse. "Europa kÃ¶nnte wesentlich stÃ¤rkere Sanktionen insbesondere auch gegen Drittstaaten verhÃ¤ngen und die Ã–l- und Gasimporte aus Russland komplett stoppen", sagte Kiesewetter weiter. "Damit wÃ¼rde Russland die Finanzquelle fÃ¼r seinen Vernichtungskrieg entzogen."



Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, der CDU-Politiker Thomas RÃ¶wekamp, pflichtet Trump bei. "Die Forderung des US-PrÃ¤sidenten nach hÃ¤rteren Sanktionen gegen Russland sollten wir in Europa als Chance begreifen", sagte RÃ¶wekamp dem Magazin. "Wir mÃ¼ssen entschlossen und geschlossen handeln." Dazu gehÃ¶re ein schneller Ausstieg aus allen indirekten Energieimporten aus Russland, die Konfiszierung eingefrorener russischer VermÃ¶genswerte sowie Druck auf Staaten, die weiterhin eng mit Moskau zusammenarbeiten. RÃ¶wekamp weiter: "Nur wenn Europa geschlossen auftritt, bleiben wir glaubwÃ¼rdig - und nur dann entfalten Sanktionen auch die notwendige Wirkung."



Kiesewetter mahnte, man solle bei Trump "nicht auÃŸer Acht lassen, dass er diesen Hinweis auf Europa lediglich nutzt, weil er selbst keine Sanktionen verhÃ¤ngen will und Zeit gewinnen will". Dabei ist nach Ansicht des CDU-Politikers "vÃ¶llig klar", dass US-Sanktionen eine erhebliche Wirkung hÃ¤tten. Dies gelte insbesondere fÃ¼r die sogenannten SekundÃ¤rsanktionen, also Strafen gegen Drittstaaten wie Indien und China, die weiter Handel mit Russland betreiben.

