Post-VorstÃ¤ndin nimmt Zusteller in Schutz

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Mit Blick auf die hohe Zahl der Beschwerden Ã¼ber die Deutsche Post bei der Bundesnetzagentur hat DHL-VorstÃ¤ndin Nikola Hagleitner ihre Zusteller in Schutz genommen. "Wir sind sehr leistungsfÃ¤hig", sagte Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ja, es wackelt hier und da mal. Es ist Ã¤rgerlich, wenn die Post in EinzelfÃ¤llen mal ein paar Tage nicht kommt, aber das sind keine systemischen Probleme."



Jede Beschwerde sei aber eine zu viel, so Hagleitner weiter. "Aber bei 50 Millionen Sendungen am Tag, einem digitalisierungsbedingt enormen betrieblichen Umbau und 116.000 Zustellern bleiben Probleme nicht aus", sagte sie und verwies in dem Zusammenhang auf die in diesem Jahr umgestellten Brieflaufzeiten.



Seit Jahresbeginn hat die Post mehr Zeit, Briefe zuzustellen. Anstatt der bisherigen Frist von einem Werktag fÃ¼r 80 Prozent der Briefe gilt nun, dass 95 Prozent der Sendungen spÃ¤testens am dritten Werktag nach dem Einwurf zugestellt sein mÃ¼ssen und 99 Prozent am vierten Werktag.



"Bei einigen BÃ¼rgern entsteht vielleicht das GefÃ¼hl, dass sie auf einmal ein ganzes BÃ¼ndel im Briefkasten haben, wenn die Briefe erst nach drei Tagen kommen. Und dann gibt es Beschwerden", sagte die KonzernvorstÃ¤ndin, die seit 2022 den GeschÃ¤ftsbereich Post & Paket in Deutschland verantwortet. Mit Blick auf die hÃ¶here Zahl der Beschwerden bezeichnete Hagleitner die lÃ¤ngere Brieflaufzeiten als einen Faktor. "Sie wurden an die realen BedÃ¼rfnisse der Menschen angepasst: weniger EilbedÃ¼rftigkeit, dafÃ¼r hohe ZuverlÃ¤ssigkeit. Dennoch hat es zu Verunsicherung gefÃ¼hrt", erklÃ¤rte sie.



Gleichzeitig rÃ¤umte Hagleitner auch Probleme des Konzerns bei der Zustellung ein. Sie verwies auf Herausforderungen in diesem Sommer und auch auf PersonalengpÃ¤sse. "Die Hitzewelle traf uns - und zudem gab es ein rasantes, unvorhergesehenes Paketwachstum im zweistelligen Prozentbereich - selbst Briefe wurden mehr, was eigentlich nicht mehr vorkommt. Dieser Umstand ist auf einen angepassten, niedrigen PersonalkÃ¶rper getroffen", so Hagleitner. Der VorstÃ¤ndin zufolge habe das Unternehmen zu Jahresbeginn Personal reduzieren mÃ¼ssen, um auf zurÃ¼ckgegangene Sendungsmengen zu reagieren.



"Das war alternativlos, um wirtschaftlich tragfÃ¤hig zu bleiben und unsere InvestitionsfÃ¤higkeit zu erhalten. Daher sind wir lokal ins Schwanken gekommen. Aber wir haben reagiert und neues Personal eingestellt. Jetzt sind wir wieder stabil", sagte sie. Gleichzeitig verwies sie auf die neue KomplexitÃ¤t des ZustellgeschÃ¤fts. "Der E-Commerce entwickelt sich im Eiltempo weiter und testet stetig neue Aktionswochen, die dann zum Teil stark boomen. Es wird immer schwieriger, sich darauf einzustellen. Es gibt zudem Briefwettbewerber, die bei uns einliefern, wenn sie ins Schwimmen kommen", sagte Hagleitner weiter.

