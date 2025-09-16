Trump kÃ¼ndigt Milliardenklage gegen "New York Times" an

Hauptsitz der New York Times (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Klage wegen Verleumdung und Ã¼bler Nachrede in HÃ¶he von 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" angekÃ¼ndigt. Die Zeitung sei zu einem "Sprachrohr fÃ¼r die radikale Linke" geworden und habe ihn, seine Familie und seine politischen Bewegungen Ã¼ber Jahrzehnte hinweg diffamiert, teilte Trump mit.



Trump bezeichnete die UnterstÃ¼tzung der Zeitung fÃ¼r Kamala Harris im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf als "beispiellosen illegalen Wahlkampfbeitrag". Er kritisierte, dass die "New York Times" die UnterstÃ¼tzung von Harris prominent auf der Titelseite platziert habe, was seiner Meinung nach zuvor nie geschehen sei. Die Zeitung verfolge seit Langem eine Methode der LÃ¼gen und Verleumdungen gegen ihn und seine UnterstÃ¼tzer, so der PrÃ¤sident.



Die Klage wurde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Einzelheiten zur Klage nannte Trump zunÃ¤chst nicht.

