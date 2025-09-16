Brennpunkte

Trump kÃ¼ndigt Milliardenklage gegen "New York Times" an

  • dts - 16. September 2025, 06:40 Uhr
Bild vergrößern: Trump kÃ¼ndigt Milliardenklage gegen New York Times an
Hauptsitz der New York Times (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Washington (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat eine Klage wegen Verleumdung und Ã¼bler Nachrede in HÃ¶he von 15 Milliarden Dollar gegen die "New York Times" angekÃ¼ndigt. Die Zeitung sei zu einem "Sprachrohr fÃ¼r die radikale Linke" geworden und habe ihn, seine Familie und seine politischen Bewegungen Ã¼ber Jahrzehnte hinweg diffamiert, teilte Trump mit.

Trump bezeichnete die UnterstÃ¼tzung der Zeitung fÃ¼r Kamala Harris im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf als "beispiellosen illegalen Wahlkampfbeitrag". Er kritisierte, dass die "New York Times" die UnterstÃ¼tzung von Harris prominent auf der Titelseite platziert habe, was seiner Meinung nach zuvor nie geschehen sei. Die Zeitung verfolge seit Langem eine Methode der LÃ¼gen und Verleumdungen gegen ihn und seine UnterstÃ¼tzer, so der PrÃ¤sident.

Die Klage wurde im Bundesstaat Florida eingereicht. Weitere Einzelheiten zur Klage nannte Trump zunÃ¤chst nicht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Heftige Angriffe auf die Stadt Gaza: Israels Armee geht mit
    Heftige Angriffe auf die Stadt Gaza: Israels Armee geht mit "eiserner Faust" gegen Hamas vor

    Die israelische Armee geht nach den Worten von Verteidigungsminister Israel Katz "mit eiserner Faust" gegen "terroristische Infrastruktur" in der Stadt Gaza vor. "Gaza brennt",

    Mehr
    Gerichtsvollzieher in Berlin werden mit Schutzwesten ausgestattet
    Gerichtsvollzieher in Berlin werden mit Schutzwesten ausgestattet

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner Justizverwaltung wird die rund 270 Gerichtsvollzieher der Hauptstadt mit stich- und schusssicheren Schutzwesten ausstatten. Das

    Mehr
    Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u
    Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Antrittsbesuch des polnischen PrÃ¤sidenten Karol Nawrocki in Berlin hat Paul Ziemiak (CDU) die Position der Bundesregierung zu polnischen

    Mehr
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen "Deal"
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    CDU-Politiker fordern Stopp von Ã–limporten aus Russland
    CDU-Politiker fordern Stopp von Ã–limporten aus Russland
    Post-VorstÃ¤ndin nimmt Zusteller in Schutz
    Post-VorstÃ¤ndin nimmt Zusteller in Schutz
    Designierter ZF-Chef kÃ¼ndigt Einschnitte an
    Designierter ZF-Chef kÃ¼ndigt Einschnitte an
    Erbschaftssteuer: SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert Systemwechsel
    Erbschaftssteuer: SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert Systemwechsel
    Wohnraum-Mangel hÃ¤lt laut Ifo bis in die 30er-Jahre an
    Wohnraum-Mangel hÃ¤lt laut Ifo bis in die 30er-Jahre an
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki reist erstmals seit Amtsantritt nach Deutschland
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki reist erstmals seit Amtsantritt nach Deutschland

    Top Meldungen

    Tarifverhandlungen fÃ¼r BeschÃ¤ftigte in der Stahlindustrie starten

    FÃ¼r knapp 70.000 BeschÃ¤ftigte in der deutschen Stahlindustrie beginnen am Dienstag die Tarifverhandlungen. Die GesprÃ¤che fÃ¼r die Tarifgebiete Nordwest und Ost starten in

    Mehr
    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten
    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten

    Unterhaching (dts Nachrichtenagentur) - Nutzer auf der Online-Plattform "Reddit" haben in den vergangenen zwei Wochen den Aktienkurs der Spielvereinigung Unterhaching nach oben

    Mehr
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD widerspricht zum Teil den Schlussfolgerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem Monitoring-Bericht zur

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts