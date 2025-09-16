Designierter ZF-Chef kÃ¼ndigt Einschnitte an

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Friedrichshafen (dts Nachrichtenagentur) - Mathias Miedreich, der im Oktober den Vorstandsvorsitz beim angeschlagenen Autozulieferer ZF Ã¼bernimmt, kÃ¼ndigt eine harte Restrukturierung und weitere Einschnitte in der kriselnden Antriebssparte des Stiftungsunternehmens an. "Das Abstellen der Verluste ist die Pflicht, denn kein Unternehmen auf der Welt kooperiert mit uns, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen", sagte Miedreich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagsausgabe).



Eine solche Restrukturierung sei getrieben von zwei Variablen. "Zum einen ist da die klassische Make-or-Buy-Entscheidung, zum anderen die Volumenfrage. Der Automarkt ist im Vergleich zur Pandemiezeit geschrumpft. Unsere KapazitÃ¤ten, vor allem im Bereich ElektromobilitÃ¤t, sind zu groÃŸ", sagte Miedreich weiter. "Wir mÃ¼ssen den Ãœberhang abbauen, damit die Mitarbeiter, die auch in Zukunft bei uns in der Antriebssparte arbeiten, eine Zukunft haben."



Im Juli waren Entscheidungen im Aufsichtsrat Ã¼ber die Zukunft der Antriebssparte auf Ende September vertagt worden, bis dahin hat der designierte ZF-Chef nun Zeit, mit dem Gesamtbetriebsrat zu einer LÃ¶sung fÃ¼r den GeschÃ¤ftsbereich zu kommen, in dem auch die Produktion der konventionellen Getriebe aufgegangen ist. "Kern dieser GesprÃ¤che ist, dass wir uns ehrlich fragen mÃ¼ssen, worin wir gut sind und welche Komponenten wir weiterhin herstellen und welche wir zukaufen. Wir wollen unsere Systeme wettbewerbsfÃ¤hig machen, denn da sind wir stark - bei unseren Getrieben, den elektrischen Achsen, den Range Extendern", sagte Miedreich. "Und dann gibt es Komponenten, die wir fÃ¼r die Systeme brauchen und die wir eben nicht wettbewerbsfÃ¤hig produzieren kÃ¶nnen."



Eine komplette Ausgliederung der Sparte und das Einbringen in ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem Partner ist dabei fÃ¼r Miedreich eine der mÃ¶glichen LÃ¶sungen. "Wenn wir uns am Ende tief in die Augen schauen und uns zutrauen, dass wir die WettbewerbsfÃ¤higkeit sicherstellen, kÃ¶nnen wir uns auch auf kleinere Partnerschaften fokussieren", so Miedreich. "Wenn uns das nicht gelingt, mÃ¼ssen wir auch eine Ausgliederung und Joint-Venture-LÃ¶sungen ins Auge fassen."



Mit Blick auf die aktuelle Diskussion um die zukÃ¼nftige Regulierung der Autoindustrie hÃ¤lt Miedreich eine Ã–ffnung der derzeitigen Vorgaben fÃ¼r den einzig gangbaren Weg. "Der Ansatz, dass die ElektromobilitÃ¤t die einzige LÃ¶sung ist, gehÃ¶rt der Vergangenheit an", sagte Miedreich. "WÃ¤hrend Hybrid-Systeme zuletzt als Ãœbergangstechnologie gesehen worden sind, sind sie nun die Hauptentwicklungsachse, von der alles andere abzweigt. Die Frage nach dem richtigen Antrieb ist noch nicht beantwortet."



Der Aufsichtsrat hatte in einer Sondersitzung am vergangenen Donnerstag entschieden, Holger Klein als Vorstandschef von ZF zu entlassen und Miedreich als Nachfolger einzusetzen. Der neue Chef Ã¼bernimmt Anfang Oktober die FÃ¼hrung des Konzerns mit Sitz in Friedrichshafen am Bodensee. Das Kontrollgremium begrÃ¼ndete den Schritt nicht zuletzt mit der "EntscheidungsstÃ¤rke und KommunikationsfÃ¤higkeit" Miedreichs.



In der FAZ beschrieb sich der Manager kurz vor seiner Ernennung zum kommenden Vorstandschef so: "Man kann sich selbst als Mensch schwer verstellen, und man sollte auch Leute, mit denen man arbeitet, nicht fÃ¼r dumm verkaufen. Wenn man am Ende des Tages die Wahrheiten nicht klar anspricht, dann verliert man die Leute."

