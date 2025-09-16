Wohnraum-Mangel hÃ¤lt laut Ifo bis in die 30er-Jahre an

Baustelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Mangel an Wohnraum in Deutschland wird nach EinschÃ¤tzung des Ifo-Instituts bis in die 30er-Jahre hinein anhalten.



Der "Bild" (Dienstagausgabe) sagte der Bauexperte des Ifo-Instituts, Ludwig Dorffmeister: "Die Situation am Wohnungsmarkt wird sich auf mittlere Sicht nicht Ã¤ndern. Die Lage wird also noch mindestens bis 2030 sehr angespannt bleiben."



FÃ¼r das laufende Jahr sagte Dorffmeister die Fertigstellung von 205.000 Wohnungen voraus. 2026 werden es voraussichtlich nur noch 185.000 Wohnungen sein. Das wÃ¤re der niedrigste Wert seit 2009. FÃ¼r 2027 rechnet Dorffmeister mit 190.000 und fÃ¼r 2028 mit 195.000 fertiggestellten Wohnungen.



Grund fÃ¼r die niedrigen Zahlen seien die mittlerweile sehr hohen Baukosten fÃ¼r Bauherren, die zu weniger BautÃ¤tigkeit und Baugenehmigungen fÃ¼hrten, sagte der Ifo-Experte der "Bild": "Dadurch rentieren sich viele Bauprojekte einfach nicht. Hinzu kommen politische EinschrÃ¤nkungen bei den MiethÃ¶hen. Das macht viele Bauprojekte fÃ¼r Bauherren ebenfalls unattraktiv."

