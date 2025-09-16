Brennpunkte

Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u

  • dts - 16. September 2025, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u
Grenze zwischen Deutschland und Polen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Antrittsbesuch des polnischen PrÃ¤sidenten Karol Nawrocki in Berlin hat Paul Ziemiak (CDU) die Position der Bundesregierung zu polnischen Reparationsforderungen bekrÃ¤ftigt. "Diese Frage ist fÃ¼r uns rechtlich bereits geklÃ¤rt, aber wir wissen um unsere Verantwortung", sagte der Chef der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe im POLITICO Berlin Playbook-Podcast.

Mit Blick auf Reparationsforderungen forderte Ziemiak Klarheit: "Wir sollten uns auf AugenhÃ¶he begegnen und die polnischen AnsprÃ¼che sehr ernst nehmen. Aber wir mÃ¼ssen auch wiederum in unserer Haltung klar sein. Wir sagen, die Dinge seien geklÃ¤rt."

Ziemiak verwies auf Irritationen in Warschau Ã¼ber deutsche Debatten zur Kolonialzeit: "Wenn gleichzeitig in Deutschland Debatten verfolgt werden, dass Deutschland bereit ist, fÃ¼r Zeiten, die noch lÃ¤nger zurÃ¼ckliegen - beispielsweise Kolonialherrschaft in Afrika - EntschÃ¤digungen zu zahlen, sagen manche in Polen: Das ist aber komisch. Der Zweite Weltkrieg ist abgehakt, aber Dinge, die viel weiter davor liegen, sollen jetzt noch diskutiert werden."

Er warnte davor, alte Konflikte aufzuwÃ¤rmen: "Das gegenseitige Aufrechnen von Leid bringt niemanden weiter. Es wird nie zu einem Schlussstrich kommen. Diese Diskussion lenkt ab von dem, was wir eigentlich in Zukunft gemeinsam machen kÃ¶nnen."

Gleichzeitig lobte Ziemiak die deutsch-polnische Geschichte: sie habe sich "toll entwickelt". Mit Blick auf die Gegenwart betonte er die gemeinsame Sicherheitspolitik: "Wir wissen, welchen Beitrag fÃ¼r die deutsche Sicherheit Polen leistet." Ãœber die Verteidigung fÃ¼gte er hinzu: "Wir mÃ¼ssen in unsere Sicherheit gemeinsam investieren. Und Deutschland ist bereit, seinen Beitrag zu leisten."

