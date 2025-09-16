Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft

Autos

Die niedrigeren US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten nach US-Angaben am Dienstag in Kraft. Ab dann werden japanische Autos, die in die USA eingefÃ¼hrt werden, mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt.

Die niedrigeren US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten nach US-Angaben am Dienstag in Kraft. Ab dann werden japanische Autos, die in die USA eingefÃ¼hrt werden, mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt, wie aus einer Mitteilung des US-Handelsministeriums hervorgeht.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte den engen VerbÃ¼ndeten Japan zunÃ¤chst mit einem Zollsatz von zehn Prozent sowie 27,5 Prozent auf Autos belegt und eine ErhÃ¶hung des allgemeinen Satzes auf 25 Prozent angedroht. Im Juli erzielte Tokio eine Vereinbarung mit Washington und akzeptierte einen Zollsatz von 15 Prozent. Dieser soll auch fÃ¼r Autos gelten, dies war zunÃ¤chst jedoch nicht umgesetzt worden.



Japans Autoindustrie mit Schwergewichten wie Toyota und Honda steht fÃ¼r acht Prozent der ArbeitsplÃ¤tze im Land.