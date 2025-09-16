Wirtschaft

Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft

  • AFP - 16. September 2025, 04:38 Uhr
Bild vergrößern: Niedrigere US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten Dienstag in Kraft
Autos
Bild: AFP

Die niedrigeren US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten nach US-Angaben am Dienstag in Kraft. Ab dann werden japanische Autos, die in die USA eingefÃ¼hrt werden, mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt.

Die niedrigeren US-ZÃ¶lle auf japanische Autos treten nach US-Angaben am Dienstag in Kraft. Ab dann werden japanische Autos, die in die USA eingefÃ¼hrt werden, mit einem Zollsatz von 15 Prozent statt 27,5 Prozent belegt, wie aus einer Mitteilung des US-Handelsministeriums hervorgeht.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte den engen VerbÃ¼ndeten Japan zunÃ¤chst mit einem Zollsatz von zehn Prozent sowie 27,5 Prozent auf Autos belegt und eine ErhÃ¶hung des allgemeinen Satzes auf 25 Prozent angedroht. Im Juli erzielte Tokio eine Vereinbarung mit Washington und akzeptierte einen Zollsatz von 15 Prozent. Dieser soll auch fÃ¼r Autos gelten, dies war zunÃ¤chst jedoch nicht umgesetzt worden.

Japans Autoindustrie mit Schwergewichten wie Toyota und Honda steht fÃ¼r acht Prozent der ArbeitsplÃ¤tze im Land.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten
    WTO-Abkommen gegen Ãœberfischung in Kraft getreten

    Nach jahrelangen Verhandlungen ist am Montag das erste Abkommen der Welthandelsorganisation (WTO) im Kampf gegen Ãœberfischung in Kraft getreten. Die Vereinbarung verbietet den

    Mehr
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China
    EuropÃ¤ische Textilhersteller fordern EU-Vorgehen gegen Billigmode aus China

    EuropÃ¤ische Textilhersteller wollen die EU-Kommission zu einem hÃ¤rteren Vorgehen gegen Billigmode-Anbieter aus China auffordern. Der Verband Euratex sowie mehrere nationale

    Mehr
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS
    Ministerin Reiche: Weniger Subventionen fÃ¼r Erneuerbare - dafÃ¼r mehr CCS

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) setzt fÃ¼r die Energiewende auf weniger Subventionen fÃ¼r den Ausbau der erneuerbaren Energien. "Momentan nutzen wir viel des

    Mehr
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen
    Tiktok: Trump sieht mit China mÃ¶glichen "Deal"
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Jedes dritte Unternehmen in Deutschland nutzt mittlerweile KI
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Studie: Verluste durch Extremwetter in Europa diesen Sommer bei 43 Milliarden Euro
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Australische Bank zahlt Rekordstrafe von 136 Millionen Euro wegen Fehlverhaltens
    Erbschaftssteuer: SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert Systemwechsel
    Erbschaftssteuer: SPD-GeneralsekretÃ¤r fordert Systemwechsel
    Wohnraum-Mangel hÃ¤lt laut Ifo bis in die 30er-Jahre an
    Wohnraum-Mangel hÃ¤lt laut Ifo bis in die 30er-Jahre an
    Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u
    Ziemiak lehnt polnische Reparationsforderungen ab u
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki reist erstmals seit Amtsantritt nach Deutschland
    Polens PrÃ¤sident Nawrocki reist erstmals seit Amtsantritt nach Deutschland
    UN-Menschenrechtsrat berÃ¤t Ã¼ber israelischen Angriff in Doha
    UN-Menschenrechtsrat berÃ¤t Ã¼ber israelischen Angriff in Doha
    Tarifverhandlungen fÃ¼r BeschÃ¤ftigte in der Stahlindustrie starten

    Top Meldungen

    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten
    Reddit-Nutzer sorgen fÃ¼r Kursfeuerwerk bei FuÃŸball-Regionalligisten

    Unterhaching (dts Nachrichtenagentur) - Nutzer auf der Online-Plattform "Reddit" haben in den vergangenen zwei Wochen den Aktienkurs der Spielvereinigung Unterhaching nach oben

    Mehr
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen
    SPD-Politiker widerspricht Reiche: Erneuerbare ungebremst ausbauen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD widerspricht zum Teil den Schlussfolgerungen von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) aus dem Monitoring-Bericht zur

    Mehr
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche
    Grimm begrÃ¼ÃŸt Energiewende-PlÃ¤ne von Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm begrÃ¼ÃŸt die Energiewende-PlÃ¤ne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). "Es ist gut, dass

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts